Serbian joukot määrättiin taas hälytystilaan Kosovon rajalla – Pohjois-Kosovon serbien ja Kosovon viranomaisten yhteenotot ovat jälleen kärjistyneet

Tilanne Serbian ja Kosovon rajalla Balkanilla on jatkunut tiistaina kireänä sen jälkeen kun Serbian presidentti Aleksandar Vucic määräsi maan asevoimat jälleen hälytystilaan maanantaina.

Puolustusministerin mukaan presidentti oli lisäksi määrännyt erikoisjoukkojen vahvuuden nostettavaksi 1 500:sta 5 000 sotilaaseen.

Serbian puolustusvoiminen komentaja Milan Mojsilovic komennettiin jo sunnuntaina seuraamaan tilannetta rajalle.

Edellisen kerran asevoimat komennettiin hälytystilaan viime kuussa, kun Serbian viranomaiset väittivät useiden kauko-ohjattujen lennokkien loukanneen Serbian ilmatilaa Kosovon rajalla.

”Vielä pitkä matka sotaan”

Kosovon serbit ovat viime aikoina toistuvasti ottaneet yhteen kosovolaisviranomaisten kanssa. Aikaisemmin kuluvan kuun aikana Pohjois-Kosovon serbit pystyttivät tiesulkuja protestoidakseen entisen serbipoliisin pidätystä. Viranomaisten mukaan poliisin epäillään osallistuneen hyökkäyksiin albaanipoliiseja vastaan.

Tiesulkujen vuoksi liikenne kahdella rajanylityspaikalla tyrehtyi.

Kriisin taustalla on pitkäaikaisia kiistoja, joiden perussyynä on se, ettei Serbia tunnusta Kosovon itsenäisyyttä. Pohjois-Kosovossa on suuri serbivähemmistö, jota Serbia tukee. Pohjois-Kosovon serbien mukaan heidän edustuksensa albaanienemmistöisen Kosovon hallinnossa on olematon.

Yli 90 prosenttia Kosovon asukkaista on albaaneja.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Emma Hakala sanoi aikaisemmin tässä kuussa STT:n haastattelussa, että kiristyneestä tilanteesta huolimatta sota ei ole kummankaan maan intresseissä.

– Levottomuuksista on vielä pitkä matka siihen, että tulisi valtiotason sotaa, Hakala sanoi.

Kosovo julistautui itsenäiseksi Serbiasta vuonna 2008.