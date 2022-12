EtnoSalo ry:n puheenjohtaja Sanna Jousi ei halua vastakkainasettelua urheilun ja kulttuurin välille Salossa. Kulttuurin arvostus kaupungissa ja kulttuuriväen mielestä varsinkin sen puute on herättänyt jälleen keskustelua viime aikoina.

– Urheilun ja kulttuurin pitää toimia omista lähtökohdistaan. Fakta on kuitenkin se, että kulttuuriin suunnatut rahat ovat Salossa pienemmät kuin verrokkikaupungeissa, Jousi huomauttaa.

Jousen mukaan tästä johtuen Salon kulttuurikentällä riittää haasteita.

– Erilaisia selvityksiä kulttuurin tilasta on Salossa tehty, mutta miten nyt tästä eteenpäin? Keskustelu on tervetullutta, mutta sen pitää myös johtaa johonkin. Tilanne ei ruusuinen, eikä näin voida ikuisesti jatkaa, vaan jokin muutos on tultava.

Jousi ja muu EtnoSalon tiimi, eli Gildas Houessou ja Liisa Käiväräinen, vastaanottivat keskiviikkona Salon Seudun Sanomien kulttuuripalkinnon. 2 000 euron arvoinen palkinto jaetaan vuosittain lehden levikkialueelta kotoisin olevalle tai seudulla merkittävää kulttuurityötä tehneelle henkilölle. Palkintoa on jaettu vuodesta 2009.

Jousi sanoo, että paikka kulttuurille, esimerkiksi kulttuurikeskus, olisi Salossa iso askel eteenpäin.

– Tilaongelmat on tiedostettu, se on iso osa ongelmaa ja ratkaisisi paljon. Ei välttämättä kuitenkaan esimerkiksi teatterin tilaongelmaa, jos kyseessä olisi konserttisali. Kulttuurikeskus loisi kuitenkin vetovoimaa Saloon ja toisi näkyvyyttä.

Jousen mukaan EtnoSalo haluaa olla vahvasti mukana Salon kulttuurikeskusteluissa jatkossakin.

– Tarkoituksena on järjestää ensi vuoden puolella keskustelutilaisuus, jossa syvennytään eri tahojen kanssa salolaisen kulttuuriin tarpeisiin ja jatkonäkymiin, Jousi paljastaa.

EtnoSalo on ollut järjestämässä neljänä syksynä suursuosion saavuttanutta Taiteiden Yä -tapahtumaa. Ensimmäisen kerran se järjestettiin vuonna 2018. Vuonna 2020 tapahtuma piti koronataukoa.

Tänä vuonna tapahtuma nousi uusiin ja entistä isompiin mittasuhteisiin, kun yhden päivän aikana nähtiin lähes 100 ohjelmanumeroa.

Taiteiden Yä ehti saada tunnustusta jo kesällä Salon Iltatorien yhteydessä, kun se palkittiin Vuoden salolaisena tekona Salon Nuorkauppakamarin organisoimassa äänestyksessä.

Vaikka SSS:n palkinto virallisesti henkilöityy puheenjohtaja Jouseen, hän korostaa Houessoun ja Käiväräisen yhtä tärkeää roolia.

– Tuntuu tosi mahtavalta. Yksinhän emme tee tapahtumaa, vaan mukana on iso porukka. Ilon ja oman halun kautta olemme tehneet tapahtumaa, sitä on kehitetty ja sen eteen on tehty töitä. Emme koe paineita palkinnosta, vaan se tuo motivaatiota jatkoon, kolmikko kertoo.

Palkintoraadin puheenjohtaja Pirjo Nurminen totesi juhlapuheessaan, että Sanna Jousi on joukkoineen kasvattanut vahvaa yhteisöllisyyttä Salossa luomalla kaupunkiin sen oman näköisen Taiteiden Yä -tapahtuman.

Nurminen kiitteli, kuinka näyttävä ja kuuluva kulttuuritapahtuma on kaikille ollut, ja kuinka se on yhdistänyt mittavan joukon toimijoita.

– Uuden aloittaminen vaatii rohkeutta, mutta myös sitkeyttä, sillä uusia ideoita ei ole helppoa viedä toteutukseen asti. Se vaatii monenlaisia taitoja, vahvaa osaamista, tilanteiden hallintaa ja kykyä luoda osaava ryhmä, Nurminen sanoi.

– Olette uudistaneet salolaista kulttuuria ja näyttäneet, että asioita voi tehdä tuoreella otteella. Kaiken tekemisen keskellä tapahtumassa on onnistuttu säilyttämään lämmin, ystävällinen ja välitön tunnelma.

Nurmisen mukaan Salossa oli tapahtumaa varten valmiina kaikki tarvittava eli laaja joukko kulttuurialan osaajia, tiivis kaupunkikeskusta, tori ja hyvä kadunpätkä.

– Tarvittiin vain Sanna ja hänen tiiminsä rakentamaan Taiteiden Yä yhdistämään nämä tapahtumaksi.

Myös Jousi kehuu Salossa olevan rikas kulttuurikenttä.

– Täällä on paljon tekijöitä ja tahoja, jotka pystyvät tulemaan mukaan, tekemään ohjelmaa ja osallistumaan.

Sanna Jousi

Syntynyt 7.4.1975 Turussa.

EtnoSalo ry:n puheenjohtaja.

Toimii yrittäjänä Bizarressa ja Musinessa.

Harrastaa matkustelua.

Palkitut

2021 Siv Ilola, Lasten Laulukaupunki ry:n puheenjohtaja

2020 Kaisa Suutela-Kuisma, kanttori

2019 Kaari Utrio, kirjailija

2018 Marko Heikura, musiikinopettaja

2017 Pauliina Salonius, teatteriohjaaja

2016 Saara Rauvala, laulaja

2015 Laura Luostarinen, museonjohtaja

2014 Erkka ”Edu” Kettunen, lauluntekijä-laulaja

2013 Erkka Auermaa, keraamikko

2012 Helinä Rinne, musiikkileikkikoulutoiminnan uranuurtaja

2011 Jaana Saario, kuvataiteilija

2010 Seppo Suominen, teatterinjohtaja

2009 Markku Hoikkala, näytelmäkirjailija

Palkinto on 2 000 euroa ja keramiikkataiteilija Johanna Sarparannan tekemä uniikki reliefi.

Palkintoraati vuonna 2022: puheenjohtaja Pirjo Nurminen, Salon Seudun Sanomista Ville Pohjonen ja Asko Lehtonen sekä viime vuonna palkittu Siv Ilola.