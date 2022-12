STT vieraili kodittomien joulutapahtumassa Los Angelesin Skid Row’ssa – kaupungin kodittomuuskriisi pahin Yhdysvaltain historiassa, kertoo järjestöjohtaja

Punainen matto, lumiukkopatsas ja joulumusiikki toivottavat tervetulleeksi sekalaisen seurakunnan erinäköisiä ja eri-ikäisiä ihmisiä leluja notkuvien hyllyjen luokse Los Angelesissa. Heidät ottaa vastaan pyörätuolistaan karamellitikkuja jakava hymysuinen ja harmaahapsinen mies.

Nyt ei kuitenkaan olla ylemmän keskiluokan suosiman Macy’s-tavaratalon käytävillä eikä mies ole joulupukki, vaikka lelut ovatkin ilmaisia. Vieraat ovat Los Angelesin kodittomia perheitä, ja vastassa on Union Rescue Mission -avustusjärjestön toimitusjohtaja ja puheenjohtaja Andy Bales.

Lelulahjoitus järjestetään järjestön majoituskeskuksessa Skid Row’ssa, yhdessä läntisen pallonpuoliskon pahamaineisimmista kaupunginosista. Näille kaduille on keskittynyt Yhdysvaltain toiseksi suurimman kaupungin näkyvin ongelma: vuodesta toiseen paisuva kodittomuus.

– Tilanne on pahempi kuin koskaan. Tämä on pahin kodittomuuden kriisi missään suurkaupungissa Yhdysvaltain koko historiassa, kertoo STT:lle pastori Bales, joka on työskennellyt kodittomien parissa yli 30 vuotta.

Superrikkaiden miljoonakartanoiden ja suomalaisillekin tuttujen elokuvatähtien Los Angelesin nurja puoli vyöryy Skid Row’ssa vastaan hyökyaallon lailla. Kodittomien asuntolaan majoitetut ovat vielä hyväosaisia verrattuna katujen asukkeihin heti ulko-ovien tuolla puolen.

Kadunvarsille auringon paahdetta ja yön kylmyyttä vastaan pystytetyt teltat ovat nykyään levinneet Los Angelesin joka kolkkaan, mutta Skid Row’ssa leirit täyttävät näkökentän. Skid Row – viralliselta nimeltään Central City East – on Los Angelesin keskustan kaupunginosa, jossa on elänyt poikkeuksellisen suuri kodittomien väestö jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Vuosikymmenten varrella se on kartuttanut synkän maineen äärimmäisen köyhyyden, rikosten ja huume- sekä alkoholiongelmaisten pesänä.

Vuosikymmenten varrella kaupungin viranomaiset ovat yhtäältä pyrkineet siivoamaan Skid Row’ta ja toisaalta käyttäneet sitä epävirallisena eristysalueena, jonne on jopa kuljetettu kodittomia muualta kaupungista. Koska kodittomien määrää kaupungissa ei ole saatu laskuun, Skid Row’n ongelma on yhä vailla ratkaisua.

Työssäkäyväkin voi olla koditon

Leluja hakevat ihmiset ovat asuntolaan majoitettuja vanhempia ja perheenjäseniä, jotka valikoivat lahjoja lapsilleen ja sisaruksilleen. Ajatuksena on, että vanhemmat saavat itse antaa lahjoja lapsilleen, vaikka kukkaro ei sallisikaan niiden ostamista. ”Kaupan” päälle lahjat myös paketoidaan.

Skid Row’ssa ja muualla kaupungissa toimiva Union Rescue Mission on yli 130-vuotias kristillinen avustusjärjestö, joka toimii yksityisten henkilöiden, säätiöiden ja yhtiöiden lahjoituksilla. Järjestön kolmessa toimipaikassa asuu noin 250 perhettä, joihin kuuluu 450 lasta. Perheistä 130 asuu Skid Row’n asuntolassa.

Kodittomuusongelman mittaluokkaan nähden tämä on vain pisara meressä. Tuoreimman virallisen laskelman mukaan Los Angelesin piirikunnassa asunnottomuutta koki vuoden 2022 helmikuussa yli 69 000 ihmistä, eli noin 4,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Vuonna 2021 laskentaa ei tehty koronapandemian vuoksi. Asunnottomien määrän jatkuva kasvu viime vuosina on näkynyt Union Rescuen toiminnassa muun muassa siten, että kodittomiksi päätyvät yhä erilaisemmat ihmiset.

– Tilanne on muuttunut eksponentiaalisesti pahemmaksi perheiden kanssa, ja se on myös demografisesti muuttunut. Paljon tulee hyvin eritaustaisia ihmisiä, kuvailee talon pappi Peter Coward, 56, joka on työskennellyt järjestölle 9 vuotta.

Yksi järjestön auttamista on vajaan vuoden ajan asunnottomana ollut Pam Cruz, 22, joka on tullut hakemaan lahjoja 11-vuotiaalle pikkusiskolleen. Cruz on työssäkäyvä koditon, joka nukkuu yönsä kahden sisarensa ja äitinsä kanssa Skid Row’n asuntolassa.

– Syynä olivat perheongelmat. Voisi sanoa, että tuurini loppui kesken. Tilanne on nyt paranemassa, teen töitä niin paljon kuin voin. Tänään on vapaapäivä, mutta teen töitä useimmat päivät, viitenä päivänä viikossa. Olen aika harvoin täällä, Cruz kertoo STT:lle.

Pikkusiskolle matkaan lähti legosetti ja Tähtien sota -elokuvien robottihahmoa esittävä BB-8-lelu.

– Vaikka hän on tyttö, hän on aika poikamainen, hän tykkää luovuudesta ja legot ovat täydellisiä siihen. Hän pitää robotiikasta ja mekaniikasta, Cruz sanoo.

Uusi kodittomien aalto lähestyy häätökiellon raukeamisen myötä

Koronaviruspandemian vaikeimmat ajat tiukkoine liikkumisrajoituksineen olivat erityisen ankaria Skid Row’n asuntolalle, kertoo Peter Coward.

– Covid oli meille tosi vaikea. Työskentelin käytännössä joka päivä silloin, ja sille oli rajansa, kuinka monia ihmisiä pystyimme auttamaan, oli hyvin vaikea pitää huolta ihmisistä. Käytimme kaikki huoneet, joita meillä oli, ja olimme karanteenissa kaksi kuukautta. Pidin huolta miehistä, jotka olivat suljettuja huoneisiinsa kaksi kuukautta, eivät voineet lähteä ennen kuin saimme luvan. Me toimme ateriat ja muut asiat huoneisiin.

Pandemia oli ankara koettelemus kodittomille ja heitä auttaville, mutta helpompia aikoja ei ole luvassa jatkossakaan, sillä seuraava katastrofi vaanii jo nurkan takana. Järjestössä pelätään ensi vuoden alkua, jolloin pandemiaan liittyvä häätökielto raukeaa kaupungissa.

Koronaviruksen vuoksi kaupungissa on viime vuodet ollut voimassa hätätila, joka suojeli monia vuokralaisia häädöiltä maksamattomien vuokrien vuoksi. Yhdysvaltain pitkäkestoisimpiin kuulunut häätökielto loppuu 31. tammikuuta 2022.

– Pelkäämme ja valmistaudumme uusien kodittomien perheiden tsunamiin sitten, kun häätökielto raukeaa tammikuun loppupuolella. Meillä ei ole tarpeeksi tilaa, sitä on hankittava jostain lisää tammikuuhun tai helmikuuhun mennessä, sanoo järjestön johtaja Bales.

Peter Cowardin mukaan yhä useampi ihminen putoaa alkuvuodesta kodittomuuteen.

– Vuokraisännät eivät tosiaankaan välitä. He ovat dollarimerkkejä heille, eivät ihmisiä.

”Kymmeniätuhansia on jätetty kaduille”

Vuosikymmeniä asunnottomien parissa työskennellyt Bales kertoo sydäntään särkevän sen vuoksi, että kodittomuustilanne kaupungissa on hänen urallaan mennyt vain huonommaksi. Kaupunki on Balesin mukaan tehnyt virheitä tarjotessaan kodittomille pienen määrän hitaasti rakennettuja asuntoja, kun tarvetta olisi massiiviselle määrälle halpoja asuntoja.

– On autettu muutamia, mutta jätetty kymmeniätuhansia kaduille. Ihmisten jättäminen kadulle tuhoaa heidät kaikilla mahdollisilla tavoilla: fyysisesti, henkisesti, emotionaalisesti, ammatillisesti ja koulutuksellisesti. Se on turmiollista, Bales sanoo.

Los Angelesin uusi pormestari Karen Bass julisti ensi toimenaan kaupunkiin hätätilan kodittomuuden vuoksi. Skid Row’n asuntolassa elätellään toivoa siitä, että kaupunki korjaisi menneitä virheitään ja kääntäisi suunnan, mutta monet pettymykset ovat yhä tuoreena muistissa.

– Minulla on toivoa, koska uskon Jeesukseen, mutta poliitikkoja en kommentoi. Voin vain rukoilla heidän puolestaan, että Jumala antaa heille viisautta ja rohkeutta tehdä oikeat päätökset, sanoo pappi Coward.

Huume- ja alkoholiongelmat sekä mielenterveysongelmat ovat merkittäviä kodittomuuden ajureita, mutta järjestön mukaan juurisyyt juontavat myös talouteen. Jos rahat eivät riitä vuokraan, on asunnottomuutta vaikea välttää.

– Asumisen korkealla hinnalla on iso rooli tässä. Myös yhteyksien katkeaminen perheisiin vaikuttaa, ihmiset polttavat siltoja perheisiinsä. Sitten ovat yhteisöjen ongelmat riippuvuuden ja mielenterveyden kanssa, Bales sanoo kodittomuuden syistä.

– Kodittomuus myös kierrättää itsensä. Koditon lapsi traumatisoituu kasvaessaan, ja kun he aikuisena saavat lapsia, myös nämä lapset kokevat traumaa. Jossain vaiheessa tähän on puututtava, hän jatkaa.

Vuoden 2028 olympialaiset kompastuvat kodittomuuteen, arvioi järjestöjohtaja

Asumisen hinnat ja muut elinkustannukset ovat Kaliforniassa maan korkeimpiin kuuluvia, ja osavaltion suurkaupungeissa Los Angelesissa ja San Franciscossa suuri osa kaupungista on kaavoitettu yksittäisten perheiden taloille, joista ei ole apua massiivisen kodittomien määrän majoittamisessa.

– Itse en ole täältä kotoisin, muutin tänne itärannikolta Philadelphiasta ja olin ällistynyt siitä, kuinka paljon kodittomuutta täällä oli. Olen suurkaupungista ja oli sielläkin kodittomia, mutta täällä se on niin ylitsevuotavaa, että se on levinnyt jopa esikaupunkialueille, kertoo STT:lle lelulahjoituksen järjestämiseen osallistunut vapaaehtoistyöntekijä Ciara ”CC” Andrews, 28.

Andrewsin mukaan Los Angelesin kaltaisella kaupungilla on kyllä resurssit ratkaista ongelma, jos ne vain kohdistettaisiin oikein.

– Toivon todella, että se onnistutaan siivoamaan, sillä ihmiset ansaitsevat parempaa. Los Angelesissa on paljon rahaa, se pitäisi vain käyttää oikein.

Yhtenä takarajana ongelman ratkaisemiseksi on pidetty vuotta 2028, jolloin Los Angelesin on määrä isännöidä kesäolympialaisia ja niiden mukanaan tuomaa kansainvälisten vieraiden valtavaa joukkoa.

Kun avustusjärjestön johtajalta Andy Balesilta kysyy olympialaisista, tämä vastaa jo ennen kuin toimittaja on saanut kysymystä kokonaan suustaan.

– Epäilen sitä suuresti. Jos me emme ratkaise tätä asiaa, en näe kaupungin onnistuvan siinä. Varoitin tästä kaupungin viranomaisia jo vuosia sitten, että miten voimme isännöidä olympialaisia, jos emme käännä tätä laivaa? Jos meillä on 100 000 ihmistä kaduilla?

Lassi Lapintie