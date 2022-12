Suomi ottaa uuden vuoden vastaan sateisessa säässä – huonoa ajokeliä on luvattu suureen osaan maata

Uudenvuodenaattoa vietetään Suomessa sateisissa merkeissä, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää on tuulista ja tavanomaista lauhempaa.

Maan ylitse liikkuu sadealue, joka tulee alas lumena maan pohjois- ja itäosissa. Etelässä ja lännessä sateet ovat vettä ja räntää.

Lunta kertyy idässä ja pohjoisessa noin kahden ja kuuden senttimetrin välillä. Eniten lunta sataa Länsi-Lapissa, jossa lunta voi kertyä yli kymmenen senttiä.

Etelän ja lännen vesisateet vähentävät näiden alueiden lumipeitettä.

Lämpötila on uudenvuodenaattona maan etelä- ja keskiosissa nollan ja kuuden plusasteen välillä. Pohjoisosissa lämpötilat vaihtelevat kahden plusasteen ja seitsemän pakkasasteen välillä.

Ajokelivaroituksia on luvassa suureen osaan maata uudenvuodenaattona

Maan itä- ja pohjoisosissa on uudenvuodenaattona varoituksia huonosta ajokelistä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki. Ajokelivaroitukset liittyvät lumi- ja räntäsateisiin.

Itä- ja Keski-Suomessa on annettu myös varoituksia liukkaista jalankulkusäistä.

– Kun sää lauhtuu näillä alueilla, kertyy vettä jään päälle. Se on näiden liukkausvaroitusten takana, Rauhamäki sanoo.

Kaikille merialueille on annettu kovan tuulen varoituksia. Voimakkainta tuuli on Selkämerellä, jossa tuuli lähentelee pariakymmentä metriä sekunnissa. Läntisille merialueille on annettu myös aallokkovaroitus uudenvuodenaattona.

Uudenvuodenpäivänä on luvassa selkeää ja poutaista säätä maan etelä- ja keskiosiin

Sää rauhoittuu uudenvuodenpäivänä. Maan etelä- ja keskiosissa on tuolloin luvassa melko selkeää ja poutaista säätä. Pohjoisessa voi sataa vielä lunta.

Lämpötilat ovat kaikkialla maassa pikkupakkasella.

Myös varoituksia on uudenvuodenpäivänä vähemmän, kertoo Rauhamäki. Maan pohjoisosissa on voimassa ajokelivaroitukset iltapäivään saakka.

Rasmus Ekström