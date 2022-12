Suuren uudistuksen yö

Ensi yönä se tapahtuu. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa pitkään ja vaihtelevasti valmistellun sote-uudistuksen tuloksena. Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden vaihtuessa.

Salon seutu kuuluu Varhaksi nimettyyn Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen. Se on väkiluvultaan Suomen kolmanneksi suurin ja henkilöstömäärältään toiseksi suurin. Asukkaita maakunnassa on vajaat 486 000, ja työntekijöitä hyvinvointialueelle tulee lähes 24 000. Suurin osa heistä siirtyy Varsinais-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä.

Ison uudistuksen onnistumista mitataan sillä, miten alueen asukkaat huomaavat sen. Varhan virallinen viesti on, että jos uudistus ei näy vuodenvaihteessa asiakkaille, siinä on onnistuttu.

Tilanne on paradoksaalinen, mutta ymmärrettävä. Eduskunta hyväksyi sote-uudistukseen liittyvän lakipaketin kesällä 2021. Sen jälkeen on järjestetty aluevaltuuston vaalit ja koottu uutta hallintoa. Joitakin palveluita on samaan aikaan kehitetty erillisillä hankkeilla, mutta suuret muutokset palveluissa ovat edessäpäin.

Vuodenvaihteessa kaikki sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuudet jatkuvat automaattisesti, ja vaikka palveluista vastaa hyvinvointialue, asiointipisteet ja niiden yhteystiedot pysyvät ennallaan.

Joissain palveluissa muutoksia tapahtuu jo vuoden vaihtuessa. Esimerkiksi somerolaisten ilta- ja viikonloppupäivystys siirtyy Forssasta Saloon.

On hyvä, että arkeen vaikuttavia suuria muutoksia ei tehdä yhdessä yössä, eikä varsinkaan pyhien aikana. Ensi vuonna on kuitenkin lupa odottaa jo näkyviä parannuksia palveluihin.

Hallituksen uudistukselle asettamia tavoitteita ovat muun muassa yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden turvaaminen kaikille suomalaisille, palvelujen saatavuuden parantaminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen. Myös kustannusten kasvua pyritään hillitsemään.

Hyvinvointialueiden ensi vuoden budjeteissa näkyy, että valtion alueille varaamat rahat eivät riitä. Lähivuosien lääkkeitä ovat sekä rahoituksen lisääminen että hyvinvointialueiden toiminnan tehostaminen.

Lain mukaan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Se edellyttää, että hyvinvointialue nostaa suoraan yleisölle suunnattua viestintää aivan toiselle tasolle kuin mitä se on ollut valmistelun aikana. Tähän mennessä Varha ei ole jakanut joka kotiin kohdennettua tietoa uudistuksen vaikutuksista.

Uudistuksen alla on kerrottu tietohallintoon liittyvistä ongelmista ja hyvinvointialueiden rahapulasta. Omaa terveyttä ja hyvinvointia ei pidä kuitenkaan vaarantaa murehtimalla, onnistuuko hyvinvointialueen startti.

Viesti ”näkymättömästä” uudistuksesta kannattaa ottaa tosissaan: apua haetaan sieltä, mistä ennenkin, ja hoitoon pitää hakeutua, jos tarvetta on.