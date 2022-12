Sveitsiläispankki UBS: Miljardöörien määrä on laskenut vuonna 2022 – maaliskuussa maailmassa oli 87 miljardööriä vähemmän kuin vuotta aiemmin

Miljardöörien määrä on laskenut tänä vuonna, kertoo sveitsiläispankki UBSmiljardööriraportissaan. Muutoksen taustalla ovat pankin mukaan ainakin Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota, talouspolitiikan tiukentuminen, arvopaperimarkkinoilla nähdyt laskut sekä Kiinan talouden laskusuhdanne.

Maailmassa oli UBS:n mukaan vuoden 2022 maaliskuussa Yhdysvaltain dollarein laskettuna yhteensä 2 668 miljardööriä. Määrä oli laskenut vuoden takaisesta 87:llä.

Pankin mukaan miljardööreillä oli yhteensä noin 12,7 biljoonan dollarin omaisuus, kun taas vuotta aiemmin vastaava summa oli 13,1 biljoonaa.

– Kokonaisvarallisuus ja miljardöörien määrä ovat todennäköisesti laskeneet entisestään sitten 2022 maaliskuun, kertoo UBS, joka on Sveitsin suurin pankki ja yksi maailman suurimmista varallisuudenhoitajista.

Pankin listauksen mukaan vuonna 2022 uusia miljardöörejä oli 273, kun taas 360 putosi listalta.

Älyinnovaattorit nousevat edelleen listan huipulle

Alakohtaisesti eniten miljardöörejä oli talouden ja sijoittamisen sekä teknologian puolella. Näistä ensimmäiseen ryhmään lukeutui 392 miljardööriä ja jälkimmäiseen 348.

– Epävakaudenkin keskellä jotkin teemat pitävät pintansa – erityisesti älyinnovaattorien, sanan laajassa merkityksessä, nousu huipulle, UBS jatkaa miljardööriraportissaan.

Aasian ja Tyynenmeren alueella oli jälleen verrattain suurin miljardöörikanta, joskin määrä laski myös tällä alueella. Miljardöörien määrä laski 59:llä ollen 1 084.

UBS:n mukaan Manner-Kiinan nollakoronapolitiikka hidasti kasvua maan oltua monien vuosien ajan maailman nopeimmin kasvava talousmahti. Kiinalaismiljardöörien määrä laski 626:sta 540:een.

Yhdysvalloissa miljardöörien määrä nousi 724:stä 735:een.

Läntisessä Euroopassa miljardöörien määrä oli aiemmin 474, mutta asettui pankin raportissa 467:ään. Itäisessä Euroopassa laskua oli 154:stä 127:ään. Lähi-idän ja Afrikan alueella miljardöörien määrä putosi 91:stä 89:ään.

Miljardöörien omaisuus oli raportin mukaan kasvanut merkittävästi vuonna 2021 äärimmäisen löyhän rahapolitiikan vuoksi. Toimilla oli pyritty hillitsemään koronapandemian vaikutuksia, ja niiden seurauksena arvopaperimarkkinoilla koettiin merkittävää kasvua.

Kärki meni uusiksi, Musk menetti manttelinsa

Viimeaikaiset muutokset omaisuuden jakautumisessa ovat näkyneet myös miljardöörien kärkikahinoissa. Esimerkiksi tovin maailman rikkaimman ihmisen manttelia kantanut Tesla-miljardööri Elon Musk menetti tittelinsä aiemmin tässä kuussa.

Talouslehti Forbesin ja uutistoimisto Bloombergin listauksissa Muskin on ohittanut ranskalainen Bernard Arnault, joka on LVMH-luksusbrändiyhtiön suuromistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Forbesin listauksessa ensimmäisellä sijalla tosin on kirjaimellisesti Bernard Arnault perheineen.

Musk nousi maailman rikkaimmaksi ensi kertaa tammikuussa 2021. Hän ohitti tuolloin verkkokauppajätti Amazonin perustajan Jeff Bezosin, joka on nykyisellään Forbesin listauksessa neljännellä ja Bloombergin listalla viidennellä sijalla.

Miljonäärejä enemmän kuin koskaan ennen

Miljonäärejä on maailmanlaajuisesti enemmän kuin koskaan ennen, selviää puolestaan toisen sveitsiläispankin Credit Suissen alkukuusta julkaisemasta maailmanlaajuista vaurautta kartoittavasta raportista. Julkaisusta on kirjoittanut muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNBC.

Raportin mukaan vuoden 2021 lopulla miljoonaomaisuuden kartuttaneita oli maailmanlaajuisesti 62,5 miljoonaa. Miljonäärejä oli 5,2 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pankki arvioi, että siinä missä omaisuudet kasvoivat poikkeuksellisen paljon vuonna 2021, on tämä kurssi jossain määrin kääntymään päin vuosina 2022 ja 2023. Tästä huolimatta Credit Suisse ennustaa omaisuuksien kasvavan viiden vuoden säteellä.

Miljoonaomaisuuden ei koeta tarjoavan enää yhtä hyvää turvaa

Ranskalaisen Natixis-pankin edustajan Dave Goodsellin mukaan miljonääri-titteliin pääsee aiempaa helpommin käsiksi, mutta se ei välttämättä lunasta odotuksia, kirjoittaa CNBC.

Uutiskanavan mukaan tänä päivänä yhä harvempi yhdysvaltalainen, miljonäärit mukaan lukien, kokee varmuutta taloudellisesta tilanteestaan.

Natixis-pankin tutkimuksen, johon vastasi noin 8 500 sijoittajaa 24 eri maasta, mukaan miljonääreistä 35 prosenttia sanoi, että heidän mahdollisuutensa taloudellisesti turvattuun eläkeaikaan ”vaatisi ihmeen”.

Pankin mukaan varakkaista ihmisistä 58 prosenttia sanoo hyväksyneensä joutuvansa tekemään töitä uskottua pidempään. Yhteensä 36 prosenttia pelkää, ettei eläköityminen ole välttämättä edes vaihtoehto.

Yhdysvaltalaiset kokevat tarvitsevansa 1,25 miljoonan eläkekassan

Yhdysvaltalaiset kokevat, että he tarvitsisivat 1,25 miljoonaa dollaria voidakseen eläköityä mukavasti. Asia selviää talouspalveluja tarjoavan yhdysvaltalaisyrityksen Northwestern Mutualinselvityksestä.

Ilmoitettu summa on noussut edellisestä vuodesta 20 prosentilla. Vuotta aiemmin vastaajat arvioivat eläköitymiseen riittävän 1,05 miljoonaa dollaria.

Samaan aikaan yhdysvaltalaisten keskimääräisten eläkesäästöjen kerrotaan laskeneen 11 prosentilla. Odotettu eläköitymisikä puolestaan on noussut 64:ään sen oltua vuotta aiemmin 62,6.

– Tämä on monille epävarmuuden aikakausi, jota ruokkivat pitkälti kasvava inflaatio ja arvopaperimarkkinoiden epävakaus, arvioi Northwestern Mutualin Christian Mitchell tiedotteessa, kun yritys julkaisi raporttinsa lokakuun lopulla.

Hänen mukaansa kulutuksen on havaittu kasvaneen edeltävään vuoteen nähden. Kulutusmuutosten taustalla ei ole ollut Mitchellin mukaan pelkästään inflaatio, vaan myös se, että ihmiset ovat pandemian alkuaikojen jälkeen palanneet jonkinlaiseen normaaliuteen.

– Nämä tekijät saavat monet ihmiset tarkastelemaan uudelleen ajatteluaan siitä, miten paljon he tarvitsevat eläköityäkseen, ja kuinka kauan heiltä kestää se saavuttaa, Mitchell summasi.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Arttu Mäkelä