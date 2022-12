Työllisyys kantaa yhä

Työllisyys kasvoi hyvällä tahdilla vielä marraskuussa. Uudet tilastot kertovat, että kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistettu työllisyysaste oli marraskuun lopussa 74,7 prosenttia. Lokakuussa vastaava luku oli 74,4.

Muutoksen merkkejä on kuitenkin ilmassa. Selvimmin tämä näkyy avoimien työpaikkojen määrän putoamisena. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin te-toimistoihin ja kuntakokeiluihin marraskuun aikana yhteensä 73 100. Se on yli 20 000 vähemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Työllisyysasteen nousun jatkuminen on kuitenkin hyvä uutinen sumuisten talousnäkymien keskellä. Työllisiä oli marraskuussa 63 000 enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. Se on hyvä saavutus tilanteessa, jossa inflaatio laukkaa, korot nousevat ja kuluttajien luottamus on ennätysalhaalla.

Talousennusteiden mukaan olemme menossa kohti taantumaa, ja ensi vuoden kasvulle povataan miinusmerkkistä lukua.

Marraskuun työllisyysluvut osoittavat, että työmarkkinoiden vahva veto kantaa taloutta edelleen.

Tilastojen mukaan työttömyys hellitti, mutta ei enää niin paljon kuin parhaimpina kuukausina koronan jälkeen. Työttömien määrä on Suomessa pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna. Pitkäaikaistyöttömien määrä sen sijaan on kääntynyt selvään laskuun.

Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli 8,5 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Salossa työttömyysaste oli 9 prosenttia, joka on 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Salon työttömyysaste on hieman korkeampi kuin maakunnassa.

Someron työttömyys sen sijaan nousi viime vuodesta. Somerolla työtä vailla on nyt 7,4 prosenttia, kun vastaava luku viime vuonna oli 6,4.

Maakunnan korkein työttömyys mitattiin Turussa, 11,4 prosenttia. Matalinta työttömyysastetta pitkään hallinnut Sauvo jäi nyt toiselle sijalle, kun maakunnan alhaisin työttömyys kirjattiin Ruskolla, 3,3 prosenttia. Sauvon työttömyysaste on 3,4 prosenttia.