Ukraina aikoo vaatia, että Venäjältä poistetaan pysyvä jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa

Ukraina aikoo vaatia, että Venäjältä poistetaan YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsenyys, Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoo.

Ulkoministeri kertoi paikallisessa televisio-ohjelmassa myöhään sunnuntaina, että maa aikoo ilmaista asiasta virallisen kantansa tänään.

Kuleban mukaan kysymys on siitä, onko Venäjällä oikeus toimia turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja ylipäänsä Yhdistyneissä kansakunnissa. Ukrainan vastaus kysymykseen on ”ei ole”.

YK:n turvallisuusneuvostossa on 15 jäsenvaltiota, joista viidellä on neuvostossa pysyvä paikka. Pysyvillä jäsenvaltioilla on veto-oikeus turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin.