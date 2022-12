Ukraina vaatii Venäjän poistamista YK:sta ja sen turvallisuusneuvostosta

Ukraina on virallisesti esittänyt vaatimuksen, että Venäjä suljetaan pois YK:sta ja maan pysyvä jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa lakkautetaan. Ukrainan ulkoministeriö kertoi vaatimuksesta lausunnossaan tänään.

Lausunnon mukaan on vain ajan kysymys, milloin Venäjän toimet tuhoavat koko YK:n järjestelmän.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi paikallisessa televisio-ohjelmassa jo eilisiltana, että Ukraina tulee vaatimaan Venäjän YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenyyden poistamista. Kuleba kertoi Ukrainan ilmaisevan virallisen vaatimuksen asiasta tänään.

Kuleban mukaan kysymys on siitä, onko Venäjällä oikeus toimia turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä ja ylipäänsä Yhdistyneissä kansakunnissa. Ukrainan vastaus kysymykseen on, että ei ole.

YK:n turvallisuusneuvostossa on 15 jäsenvaltiota, joista viidellä on neuvostossa pysyvä paikka. Pysyvillä jäsenvaltioilla on veto-oikeus turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin.

Venäjän asevoimat: Alasammutun ukrainalaislennokin osat tappoivat kolme sotilasta

Venäjän asevoimien mukaan alasammutun ukrainalaislennokin osat tappoivat kolme venäläissotilasta Engelsin lentotukikohdassa, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.

Lentotukikohdan koneet eivät asevoimien mukaan vahingoittuneet iskussa. Iskun kerrottiin tapahtuneen maanantaina hieman puolen yön jälkeen.

Engelsin lentotukikohtaa sijaitsee Venäjällä Volgan varrella, noin 500 kilometrin päässä Ukrainan itäosista.

Joulukuun alussa kerrottiin myös samaiseen lentotukikohtaan kohdistuneesta Ukrainan lennokki-iskusta. Ukraina ei virallisesti vahvistanut iskua.

– Jos jotain laukaistaan toisen valtion ilmatilaan, ennemmin tai myöhemmin tuntemattomia lentäviä esineitä palaa lähtöpaikkaan, kirjoitti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak Twitter-tilillään joulukuun alussa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Elias Peltonen, Kaisu Suopanki, Minja Viitanen