Ukrainassa vietettiin aikaistettua joulua sodan keskellä – Hersonissa kuoli jouluaattona 16 ihmistä miinanraivaustehtävissä ja Venäjän ilmaiskuissa

Osa ukrainalaisista ortodokseista on viettänyt joulua länsimaiden tapaan jo joulupäivänä sunnuntaina, kertoo uutistoimisto AP. Ukrainassa juhlitaan joulua tyypillisesti venäläisten tapaan vasta 7. tammikuuta.

Ukrainan ortodoksinen kirkko ilmoitti jo lokakuussa sallivansa aikaistetun joulunvieton.

Joulun siirtämisen on ajateltu AP:n mukaan edustavan eroa Venäjästä sekä sen kulttuurista ja uskonnosta. Joulun siirtämisellä on selkeitä poliittisia ja uskonnollisia merkityksiä kansakunnassa, jossa on kilpailevia ortodoksisia kirkkoja ja jossa rituaalien pienillä muutoksilla voi olla suuri merkitys.

Kolme miinanraivaajaa kuoli jouluaattona

Jouluaattona Ukrainan Hersonin alueella kuoli yhteensä 16 ihmistä miinanraivaustehtävissä ja Venäjän ilmaiskuissa, kertoi alueen kuvernööri Jaroslav Janushevytsh Telegramissa.

Asiasta uutisoi muun muassa Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukrinform.

Kuolleista ainakin kymmenen sai surmansa Venäjän aattoaamun ilmaiskussa Hersonin kaupungin keskustan vilkkaalle torialueelle.

Janushevytshin mukaan Venäjä teki jouluaattona Hersonin alueelle 71 ilmaiskua, joista yli puolet kohdistui Hersonin kaupunkiin.

Jouluaaton iskuissa Hersonin alueelle haavoittui 64 ihmistä.

Hersonin alueen jouluaaton uhrien joukossa oli kolme pelastustyöntekijää, jotka kuolivat miinanraivaustehtävissä, kertoo Kyiv Indepedent -uutissivusto. Sivusto perustaa tietonsa Ukrainan valtiollisen pelastuspalvelun Facebook-julkaisuun.

Työntekijät olivat saapuneet avustamaan miinanraivaustehtävissä sen jälkeen, kun osia alueesta saatiin takaisin Venäjän hallinnasta. Julkaisun mukaan työntekijät kuolivat venäläisten asettamien miinojen räjähtäessä.

Ukrainan valtiollisen pelastuspalvelun johtajan mukaan noin kolmekymmentä prosenttia Ukrainan alueista on miinoitettu. Maan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aiemmin sanonut, että Venäjä on tarkoituksellisesti miinoittanut kaikki Hersonin alueen merkittävät paikat.

Ukraina valtasi Venäjältä takaisin Hersonin alueen Dneprjoen länsipuoleisen osan marraskuun alussa.

ISW: Venäjän eteneminen Bahmutissa hidastunut

Venäjän hyökkäyksen eteneminen kohti Ukrainan Bahmutin kaupunkia on todennäköisesti hidastunut, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.

Ajatushautomo arvioi, että Venäjän joukot eivät mahdollisesti kykene pitämään yllä heikosti edenneitä hyökkäystoimiaan Bahmutin seudulla.

ISW arvioi myös, että Venäjän presidentti Vladimir Putin lähipiireineen suunnittelee ilmapiirin muokkaamista siihen suuntaan, että venäläisten oligarkkien omaisuutta voisi kansallistaa. Putinin lähipiiriin kuuluva venäläisen Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin oli eilen sanonut, että Venäjän pitäisi takavarikoida luksusomaisuutta eliitiltä, joka ei tue maan sotatoimia.

Elias Peltonen, Kaisu Suopanki, Minja Viitanen