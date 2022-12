Utah palasi Detroitissa voittojen tielle, Markkanen heitti ennätykselliset 38 pistettä

Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen sivusi ennätystään koripallon NBA:ssa heittämällä 38 pistettä Detroit Pistonsia vastaan. Utah palasi kahden tappio-ottelun jälkeen voittokantaan nappaamalla Detroitista vierasvoiton pistein 126–111.

Markkanen merkkautti tilastoihinsa myös viisi levypalloa, yhden korisyötön ja yhden riiston. Peliaikaa suomalaispelaaja sai 35.47 minuuttia.

Markkanen heitti 38 pistettä myös marraskuussa Phoenix Sunsia vastaan. Detroitia vastaan hän teki NBA-ennätyksensä onnistuneissa kolmen pisteen heitoissa. Markkasen 13:sta kolmen pisteen heittoyrityksestä onnistui yhdeksän. Yhteensä 20 pelitilanneheitosta koriin meni 13.

– Lauri pelasi mahtavan ottelun. Hän todella puski meidät johtoon, Utahin päävalmentaja Will Hardy sanoi NBA:n kotisivuilla.

Markkanen kehui Utahin kotisivuilla joukkuekavereitaan.

– Annan aina kunniaa joukkuekavereilleni. He tekivät hyvää työtä löytäessään minut ja saadessaan minut vapaaksi hyvillä screeneillä. Minun piti vain astua esiin ja panna heitot sisään. Kiva, että muutama meni koriin, Markkanen sanoi.

NBA:n tähdistöpelin keskusteluissa vahvasti mukana oleva Markkanen on pelannut hienon kauden. Hänen kuluvan kauden pistekeskiarvonsa on 22,8.

Utah repi eroa kolmannella neljänneksellä

Utah aloitti Detroit-ottelun hyvin ja johti ensimmäisen neljänneksen jälkeen 31–24. Detroit petrasi toisella neljänneksellä, mutta tauolle mentiin silti Utahin yhden pisteen johdossa (61–60). Tauon jälkeen Utah meni menojaan ja johti kolmannen neljänneksen jälkeen 95–85.

Utahista mukavan pistepotin keräsivät myös Jordan Clarkson (21 pistettä), Jarred Vanderbilt (18) ja Malik Beasley (17). Detroitin ykköstykki oli 30 pistettä heittänyt Jaden Ivey.

Detroit on ollut tämän kauden heikoin joukkue NBA:ssa, sillä sen voittoprosentti on vain 24,2. NBA:n länsilohkon kahdeksannella sijalla olevan Utahin voittoprosentti on nyt 52,9. Joukkue on kerännyt 18 voittoa ja 16 tappiota.

Utah kohtaa Suomen aikaa perjantaiaamuna kotonaan Washington Wizardsin.

Tapio Keskitalo, Ville Väänänen