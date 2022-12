Utah taipui viimeisellä minuutilla kolmanteen peräkkäiseen tappioon – ”painajaismaisen” Markkasen kolmostarkkuus oli kadoksissa

Lauri Markkasen edustama Utah Jazz hävisi koripallon NBA:ssa Sacramento Kingsille lukemin 125–126 lauantain vastaisena yönä.

Päätösneljänneksellä voittotaisteluun kirinyt Utah johti 125–123, kun peliä oli jäljellä vajaat puoli minuuttia, mutta Sacramenton Kevin Huerterin kolmen pisteen heitto 9,2 sekuntia ennen loppua jäi ratkaisuksi. Markkanen pääsi yrittämään vielä 2,5 sekuntia ennen summeria, mutta ei saanut palloa sukkaan ja ratkaistua peliä.

Markkanen kuului joukkueensa parhaimmistoon, heitti 36 pistettä ja kahmi viisi levypalloa, mutta suomalainen upotti vain yhden seitsemästä kolmen pisteen heittoyrityksestään. Kakkoset upposivat komeasti, kun hän onnistui 15 kertaa 17:stä.

Markkanen pelaa NBA:ssa kuudetta kauttaan ja on noussut tällä kaudella sarjan tähtien joukkoon. Hän on heittänyt yhdeksässä ottelussa vähintään 30 pistettä ja kellottanut ottelusta toiseen suuret peliminuutit. Sacramentoa vastaan hän hääri vastustajien kiusana 34.25 minuuttia.

– Hän on vastustajien painajainen. Hän on heittänyt uskomattomalla tavalla koko kauden. Häntä on vaikea vartioida. Et voi pelata pois vain yhtä hänen vahvuuksistaan, Utahin Kelly Olynyk kehui joukkuetoveriaan ESPN:n verkkosivuilla.

Markkanen sai tulitukea erityisesti Jordan Clarksonilta (25 pistettä). Vastustajan tehokkaimmat olivat ratkaisija Huerter (30), Domantas Sabonis (28) ja De’Aaron Fox (24).

”Kova lopputulos”

Utahille tappio oli kolmas peräkkäinen. Yllättävän hyvän alkukauden jälkeen joukkue on vajonnut länsilohkossa kymmenenneksi.

Sacramento on lohkossa viidentenä ja hallitsi peliä kolme ensimmäistä neljännestä. Sacramento johti 91–87 ennen viimeistä 12-minuuttista, mutta Utah kiri nopeasti tasoihin ja parhaimmillaan kolmen pisteen johtoon. Sacramento syttyi jälleen peliin ja repäisi tilanteeksi 119–111 ennen Utahin kolmen viimeisen minuutin rypistystä.

– Kova lopputulos. Jätkämme roikkuivat mukana koko ottelun ja taistelivat. Ryhmämme osoitti suurta päättäväisyyttä, kun se nousi mukaan peliin lopussa ja pääsi johtoon, Utahin valmentaja Will Hardy tuumi.

