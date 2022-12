Vääntö Tunnin junasta jatkuu Salossa – valtuusto äänesti asiasta kahdesti

Vääntö Tunnin junasta jatkuu Salon kaupunginvaltuustossa. Maanantaina siitä äänestettiin kahteen kertaan: sekä kaupungin strategian että ensi vuoden talousarvion yhteydessä.

Valtuutetuista noin kolmannes suhtautuu junahankkeeseen kriittisesti.

Salon kaupunkistrategiassa Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden edistäminen on tärkeimpiä edunvalvontahankkeita.

Timo Lähteenmäki (vas.) esitti, tunnin juna poistetaan edunvalvontaosiosta.

– On vaikea hyväksyä sitä kaupunkilaisten edunvalvonta-asiaksi. On käynyt selväksi, että suurin osa kaupunkilaisista on sitä vastaan, ja hanke on muutenkin vastatuulessa, Lähteenmäki sanoi.

Vasemmistoliiton Marja Ruokonen ja perussuomalaisten Antti Olkinuora kannattivat Lähteenmäkeä.

Äänestyksessä Tunnin junan vastustajat hävisivät äänin 36–15.

Ensi vuoden talousarviokäsittelyssä kyse oli Tunnin Juna Oy:n osakkeista. Oikoradan suunnitteluyhtiön osakkeita merkitään ensi vuonna vajaalla 1,3 miljoonalla eurolla.

Salo on muiden radanvarsikuntien tapaan suunnitteluyhtiön osakas.

Olkinuora esitti Petteri Rissasen (ps.) ja Lähteenmäen kannattamana, että määräraha poistetaan.

Pasi Lehti (vihr.) sanoi Tunnin junan olevan hyödyllinen hanke. Hän muistutti, että hankkeeseen sisältyy myös Salon ja Kupittaan välinen kaksoisraide. Hän ihmetteli, miksi perussuomalaiset ”ovat nyt dissaamassa kyliä ja niiden mahdollisuuksia kasvaa”.

Arttu Karhulahti (kok.) totesi, että jos Salo päättäisi lähteä yhtiöstä pois, kun ollaan puolivälissä, kaupunki pääsisi valtakunnan pääuutisiin.

Anna Härri (vihr.) halusi myös kaupungin pysyvän osakkaana.

– Menetämmekö muuten kaikki mahdollisuudet vaikuttaa rataan, pysäkkeihin ja lähiliikenteeseen? hän pohti.

Tässä äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys osakkeisiin varattavasta määrärahasta voitti äänin 32–18, 1 tyhjä.

Härri kysyi, miksi perussuomalaisia kiinnostavat ekologiset arvot Tunnin junasta puhuttaessa, mutta muuten eivät.

Antti Olkinuora esitti Osmo Fribergin (ps.) kannattamana, että kaupungin strategiassa siirrettäisiin hiilineutraaliuden tavoitevuosi vuodesta 2035 ”yleiseurooppalaisen linjauksen mukaisesti” vuoteen 2050.

Vuosi 2035 pysyi paperissa äänin 37–14.

Kaupunginvaltuuston äänestyksiä:

nuorisotyötä kouluihin, kyytejä uimakouluun

Mikko Lundén (ps.) esitti, että perusopetus- ja nuorisopalvelujen henkilöstösuunnitelmaan lisätään ensi syksystä alkaen kaksi Montessori-opettajaa. Esitys hävisi äänin 38–13.

Jonna Nyyssönen (vihr.) esitti, että valmisteluvaiheessa poistettu museomestarin tehtävä palautetaan vuodelle 2023. Esitys hävisi äänin 40–11.

Antti Olkinuora (ps.) esitti, että nuorisopalveluihin lisätään koulunuorisotyöhön keskittyvä nuoriso-ohjaaja. Esitys voitti kaupunginhallituksen pohjaesityksen äänin 20–31.

Johanna Riski (kesk.) esitti, että Perniön yhteiskouluun Kirkonkylän kouluun kuudeksi kuukaudeksi palkattavalle nuoriso-ohjaajalle varataan määräraha. Sitä ei tarvita, jos hankkeeseen saadaan ulkopuolista rahaa. Valtuusto hyväksyi Riskin esityksen yksimielisesti.

Anna Härri (vihr.) esitti rakennus- ja ympäristövalvontaan lisättäväksi ympäristönsuojelun suunnittelijan virkaa. Esitys hävisi äänin 35–16.

Timo Lähteenmäki (vas.) esitti, että palveluiden ostoon ja kuljetuspalveluihin lisätään 50 000 euroa käytettäväksi koululaisten uimaopetuksen lisäämiseen. Muutosesitys voitti äänin 17–34.

Piia Keto-oja (sd.) esitti 42 000 euroa varhaiskasvatuksen työvaaterahaksi. Se olisi 100 euroa henkilöä kohden vuodessa. Lisäksi hän esitti, että ensi vuonna selvitetään, mille muille ammattiryhmille vaaterahaa pitäisi maksaa. Esityksestä tuli valtuuston päätös äänin 19–32.

Timo Lähteenmäki esitti Klippulan kuntokartoitukseen, kunnostustoimiin ja käytön kehittämisen suunnitteluun 20 000 euroa. Esitys voitti äänin 23–28.

Antti Olkinuora esitti 25 0000 euron suunnittelurahaa uuden muunneltavan moduulikoulun rakentamissuunnitelman tekemiseksi Meri-Halikon alueelle. Esitys hävisi äänin 39–12.

Jerina Wallius (ps.) esitti, että maankäyttöpalveluista poistetaan 300 000 euron viistokuvailmauksen määräraha. Raha jäi budjettiin äänin 44–7.

Timo Lehti (kesk.) esitti, että Liikelaitos Salon Vedelle varataan 50 000 euroa suunnittelumäärärahaa Kisko–Muurla-yhdysviemärihankkeeseen. Salon Veden budjetti jäi ennalleen äänin 28–22, yksi poissa.

Salon kaupungin toimintamenot ovat ensi vuonna runsaat 192 miljoonaa euroa. Budjetti on 6,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Lisää talousarvion käsittelystä tiistaina SSS:n verkossa ja keskiviikkona paperilehdessä.