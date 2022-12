Salolaisilla oli mietittynä selkeät suunnitelmat sille, miten viettää ja juhlistaa vuoden vaihtumista. Salon Seudun Sanomat tiedusteli ihmisiltä juhlintatapoja perjantaina iltapäivällä.

– Koirien kanssa ulkoillaan emäntä ja minä. Tasaista menoa. Lapset ovat jo maailmalla, Mauri Harju kertoi.

Harjun kummatkaan koirat eivät pidä ilotulitusraketeista.

– Nämä ovat ensimmäiset koirani, jotka pelkäävät paukkuja. Pyssyn pauketta ne eivät pelkää. Koirat laitetaan omaan huoneeseensa, verhot kiinni ja radio sekä televisio möykkäämään huoneeseen päälle. Vuodenvaihde on hankalaa aikaa koirien kanssa. En kannata ilotulitteita sen vuoksi, Harju sanoi.

Monika Nurmi kertoi hakevansa uudeksi vuodeksi kotiin kahden hengen satsin ruokaa grilliravintola JJ’s BBQ:sta.

– Sitten vähän kuohuviiniä, telkkaria ja ennen kahtatoista nukkumaan. Ei tässä iässä kauheasti enää jaksa riehua. Se on nuoremman polven tehtävä, Nurmi naurahti.

Henri Aalto kertoi lähtevänsä uudeksi vuodeksi kaverinsa syntymäpäiväjuhliin Kouvolaan.

– Kimppakyydillä lähdetään kolme henkilöä, niin saadaan bensakulut jaettua, hän sanoi.

Syntymäpäiväjuhlien ohjelmasta ei vielä perjantaina ollut tarkempaa tietoa.

– Vietämme yhdessä mukavaa aikaa. Katsotaan, onko joku ostanut raketteja. Ehkä ammumme niitä alkuillasta, Aalto pohti.

Jukka Toivonen suuntaa illaksi puolisonsa kanssa Turkuun syömään ja hotelliin.

– Ollaan oltu monta viikkoa kotona. Nyt on hyvä mennä muihin ympyröihin, etteivät seinät ala kaatua päälle, Toivonen totesi.

Johanna Kukko viettää uuttavuotta lähipiirissä.

– Siskon kanssa syödään hyvin ja on hyvää juotavaa. Valvottua tulee varmasti normaalia pidempään, Kukko tuumi.

Haastateltavien kuluva vuosi on sujunut pääosin positiivisesti, vaikka muun muassa sota Ukrainassa huolestuttaakin.

– Pieni musta peikko on, kun naapuri käy kovana. Entisenä sotilaana asiaa katselee pitkään, Mauri Harju sanoi ja viittasi Venäjään.

Monika Nurmi kuvaili vuoden 2022 olleen rankka.

– Ensin oli kaksi vuotta koronaa, sitten sota, energiapula, ruokapula ja inflaatio. Siinä on ihan tarpeeksi yhdelle vuodelle. Ensi vuodeksi tarvitsisi saada iloa ja valoa jostain lisää, Nurmi toivoi.

Henri Aallolle tämä vuosi jätti käteen paljon työtunteja.

– Katsotaan, jos ensi vuonna olisi vähän vähemmän töitä. Toivottavasti terveyttä olisi yhtä paljon kuin aikaisemmin.

Johanna Kukolle vuosi oli hyviä muutoksia täynnä.

– Minulle syntyi uusi lapsenlapsi, ensimmäinen syntyi viime vuoden lopulla. Ne ovat sellaisia ihania asioita, Kukko hymyili.

Tulevalle vuodelle hän toivoi rauhaa.

– Maailmantilanne huolestuttaa väkisinkin, vaikka ne ovat asioita, joihin itse ei voi vaikuttaa. Toivon kuitenkin tilanteeseen muutosta parempaan.

Jukka Toivoselle kuluva vuosi oli plusmerkkinen. Toivonen toimii Salon Palloilijoiden puheenjohtajana, ja seuran edustusmiehistö nousi jalkapallossa Suomen toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Ykköseen 22 vuoden tauon jälkeen.

– Uusia tuulia tuli sillä tavoin elämään. Myös itselle vuosi oli hyvä, ei valittamista.

Sen sijaan maailmantilanne huolestuttaa Toivosta.

– Toivon, että maailmantilanne selkeytyisi. Kukaan ei oikein tunnu tietävän, mihin maailma on menossa. Sota on päällä ja kustannukset nousevat. Aika sotkuista on.