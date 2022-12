Vuoden Sisko toivottaa kaikki mukaan kuoromaailmaan

Korona kuritti kovalla kädellä kulttuurialan toimijoita. Näin kävi myös salolaiselle Leticia-kuorolle, joka ei päässyt esiintymään kahteen vuoteen ja kuoron jäsenmäärä romahti.

Salolainen kuoronjohtaja Saara Kemppainen on kuitenkin toiveikas.

– Tästä on suunta vain ylöspäin. Ovet ovat avoinna kaikille kuoroon mukaan haluaville. Uskon vahvasti, että kuoro saadaan takaisin entiseen loistoonsa, hän sanoo.

Työ ei ole kuitenkaan helppo.

– Kaksi vuotta on varsinkin lasten ja nuorten elämässä pitkä aika. Meillä on Salossa paljon lapsia ja nuoria, jotka eivät tiedä Leticiasta mitään pitkän hiljaiselon jälkeen. Töitä näkyvyyden eteen on tehtävä paljon, Kemppainen toteaa.

Edelliset kaksi vuotta ovat olleet Kemppaiselle erityisen raskaat, sillä hän sairastui long covidiin, joka näkyy edelleen jonkin verran hänen elämässään. Kemppainen työskentelee Karjaan yhteiskoululla ja lukiossa musiikinopettajana.

– Olen työelämässä mukana ja eteenpäin mennään voinnissa koko ajan, vaikka jaksaminen ei ole vielä entisellä tasolla.

Kemppainen on johtanut perustamaansa Leticia-kuoroa vuodesta 2003 lähtien. Hänen panostuksensa musiikkikasvatustyön hyväksi on huomioinut myös Uskelan Rotaryklubi, joka valitsi hänet torstaina Vuoden Siskoksi.

Kemppainen kertoo yllättyneensä valinnasta, mutta pitää sitä hienona asiana.

– Tuntuu hyvältä, että musiikkikasvatus saa arvostusta, hän sanoo.

Uskelan Rotaryklubi valitsee vuosittain Vuoden Siskon tai Veljen, joka on tehnyt ansiokasta työtä alla 18-vuotiaiden keskuudessa. Kunniamainintaa on jaettu vuodesta 1997 alkaen.

Leticia-kuoro tarjoaa matalalla kynnyksellä mahdollisuuden musiikkiharrastukseen, sillä kuoro on tarkoitettu jokaiselle taitotasosta riippumatta. Tämä oli myös yksi rotaryklubin perusteluista musiikin maisteri Saara Kemppaisen valinnalle Vuoden Siskoksi.

Perusteluissa painotettiin myös musiikkikasvatuksen tärkeyttä lasten ja nuorten kehityksessä. Musiikilla ja musiikin harrastamisella on todettu olevan runsaasti positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten kehitykseen, Uskelan Rotaryklubi toteaa perusteluissaan.

Myös Kemppainen allekirjoittaa rotaryklubin perustelut.

– Musiikki antaa paljon hyviä eväitä elämään. Lisäksi kuorosta saa hyvää oppia ja varmuutta esiintymiseen, mistä on hyötyä myöhemmässä elämässä, hän sanoo.

Leticia-kuorolla ei ole lainkaan pääsykokeita. Myöskään ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

– Harjoituksiin voi vain astella mukaan, vinkkaa Kemppainen. Kuoro harjoittelee tällä hetkellä Salon lukion tiloissa.

Leticia-kuoro on Kemppaisen johdolla raivannut tiensä suomalaisten tietoisuuteen, sillä kuoro osallistui suosittuun televisio-ohjelmaan Talent-kilpailuun. Kuoro on myös niittänyt mainetta kansainvälisesti menestymällä kilpailuissa.

Kuoro osallistuu jälleen ensi syksynä kansainväliseen musiikkikilpailuun Espanjassa. Kemppainen toivoo, että kyseinen kilpailu innostaisi etenkin lapsia ja nuoria liittymään mukaan kuoroon.

– Kilpailu toimii hyvänä kannustimena, hän tietää.

Leticia-kuoro tekee hyväntekeväisyyttä lauluilla

Saara Kemppaisen johtama Leticia-kuoro esiintyy 10. joulukuuta Salon kauppakeskus Plazassa. Hyväntekeväisyystapahtuma järjestetään yhteistyössä SPR:n kanssa.

Kuoro esiintyy neljästi eli kello 12, kello 12.30, kello 13 ja kello 13.30.

– Ohjelmassa on joululauluja ja muitakin kappaleita, Kemppainen kertoo.