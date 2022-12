Yhdysvallat tarjoaa koronavirusrokotteita tartuntojen kanssa painivalle Kiinalle – Kiina tuskin tarttuu tarjoukseen

Yhdysvallat on tarjonnut koronavirusrokotteita kasvavien tartuntamäärien kanssa painivalle Kiinalle. Yhdysvallat on perustellut tarjoustaan sillä, että tartuntojen leviämisen estäminen on koko maailman etu.

Kiina ei todennäköisesti tartu tarjoukseen, sillä maiden välit ovat kireät. Kiina on aiemmin investoinut mittavasti niin kutsuttuun koronavirusdiplomatiaan, minkä myötä kiinalaisvalmisteisia rokotteita lähetettiin eri puolille maailmaa.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan on tärkeää, että kaikki maat rokottavat kansalaisiaan sekä järjestävät testauksen ja hoidon helposti saataville. Ulkoministeriön edustaja Ned Price sanoi Yhdysvaltain olevan maailman suurin koronavirusrokotteiden lahjoittaja. Hän sanoi maan toimittaneen turvallisia ja tehokkaita rokotteita muihin maihin mahdollisista poliittisista erimielisyyksistä huolimatta.

Price painotti, että Kiinan on myös kansainvälisessä mielessä tärkeää pystyä saamaan tartunnat hallintaan.

Mielenosoitukset muuttivat nollapolitiikan

Uusi koronavirus havaittiin ensimmäistä kertaa Kiinassa kolme vuotta sitten. Viime aikoihin asti maa noudatti tartuntojen suhteen nollapolitiikkaa, johon kuului esimerkiksi erittäin tiukkoja sulkutoimenpiteitä.

Kiinalaisittain harvinaisten julkisten mielenosoitusten jälkeen Kiinan johto muutti suuntaa. Suuri osa maan valtavasta väestöstä ja erityisesti iäkkäistä ihmisistä on kuitenkin edelleen rokottamatta.

Kiinalaiset krematoriotyöntekijät ovat kertoneet uutistoimisto AFP:lle, että heillä on vaikeuksia pysytellä kuolemantapausten määrän kasvun tahdissa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan yhdysvaltalaisten Modernan ja Pfizerin rokotteet toimivat tehokkaammin kuin kiinalaisen Sinopharmin.