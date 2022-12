Yhdysvaltain ja sen liittolaisen Saudi-Arabian rivit rakoilevat nyt kunnolla – ”Kyse on hyvin merkittävästä kehityksestä”

Yhdysvaltain ja sen pitkäaikaisen Lähi-idän liittolaisen Saudi-Arabian välit ovat kiristyneet viime vuosina.

– Viime vuodet ovat olleet todella kireät, kun ottaa huomioon, että tässä on varsin pitkäaikainen, läheinen suhde näiden maiden välillä. Toki siinä on aiemminkin ollut erilaisia vaihteluita, mutta tuskin välit ovat koskaan olleet näin huonot. Kyse on merkittävästä kehityksestä, sanoo Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola STT:lle.

Maiden välejä on viime aikoina kiristänyt muun muassa öljykiista, jossa Saudi-Arabian johtama öljyntuottajamaiden järjestö Opec ja sen kumppanit Venäjän johdolla päättivät leikata öljyntuotantoa. Se harmittaa Yhdysvaltoja, sillä kalliimman öljyn odotetaan vauhdittavan entisestään jo valmiiksi korkeaa inflaatiota Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin näkökulmasta lokakuinen päätös tuli erityisen kinkkiseen aikaan, sillä Yhdysvalloissa käytiin juuri silloin kuumimmillaan olevaa välivaalikamppailua.

Lisäksi taustalla vaikuttaa maailmaa kuohuttanut sauditoimittaja Jamal Khashoggin murha Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa vuonna 2018.

Taustalla on kuitenkin myös pitkäaikaisempia kehityskulkuja, jotka ovat johtaneet siihen, että kummankaan osapuolen ei ole enää ”syytä purra hammasta” niin paljon kuin aiemmin, Juusola sanoo.

– Saudi-Arabia ei ole enää Yhdysvalloille niin tärkeä kuin aiemmin, koska Yhdysvaltain riippuvuus Persianlahden öljystä ei ole niin suurta. Saudi-Arabia tietää sen, mikä on mahdollistanut etäisyyden ottamisen.

Maiden välille on mahtunut muitakin haasteita, alkaen vuoden 2001 WTC-iskuista, joissa sauditaustaisilla henkilöillä oli merkittävä rooli.

– Yhdysvaltain näkemys on, että Saudi-Arabia on kiittämätön liittolainen huolimatta siitä tuesta, minkä se on Yhdysvalloilta saanut.

Kumpikaan ei pidä toista luotettavana

Myöskään Saudi-Arabia ei ole pitänyt Yhdysvaltoja täysin luotettavana liittolaisena. Ex-presidentti Barack Obaman valtakaudella Yhdysvallat antoi tukensa vuoden 2011 arabimaiden kansannousuille, ja etenkin Egyptin kehityskulut saivat Saudi-Arabian ärsyyntyneeksi. Egyptin ex-presidentti Hosni Mubarakin syrjäyttämisen jälkeen valtaan Egyptissä nousi lyhyeksi aikaa Muslimiveljeskunta, jonka Saudi-Arabia kokee uhaksi itselleen.

– Egypti oli Saudi-Arabialle erityisen herkkä kohde. Saudi-Arabian perspektiivistä asia nähdään niin, että Yhdysvallat tuki Muslimiveljeskuntaa. Se on varmasti ylitulkintaa, mutta näin asia koettiin, Juusola sanoo.

Toinen Obaman kaudelta Saudi-Arabiaa edelleen hiertävä asia on Yhdysvaltain Iranin kanssa solmima ydinsopimus, josta Obaman seuraaja Donald Trump päätti sittemmin vetäytyä.

– Kumpikin maista kokee, että toinen ei ole luotettava liittolainen, Juusola tiivistää nykytilanteen.

– Taustalla on väistämätöntä kehitystä, jossa Saudi-Arabia ei ole enää niin tärkeä Yhdysvalloille eikä Saudi-Arabian perspektiivistä Yhdysvallat ole enää se ainoa toimija.

Se, miten ydinsopimuksen tulevaisuudessa käy, vaikuttaneenkin osaltaan Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden kehitykseen.

Kiinan ja Saudi-Arabian keskinäinen riiailu ärsyttää Yhdysvaltoja

Saudi-Arabia onkin halunnut laajentaa suhteitaan muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti yhden niistä voi tulkita olevan punainen vaate Yhdysvalloille.

Kiina teki kosiskeluretken Saudi-Arabiaan joulukuun alussa. Vierailulla molemmat ylistivät suhteitaan ja solmivat useita erilaisia sopimuksia, mikä tulkittiin näpäytyksenä Yhdysvalloille.

Samalla Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat edelleen riippuvaisia toisistaan. Saudi-Arabia on ollut Yhdysvaltain keskeinen liittolainen – joskin vaikea sellainen – Lähi-idässä, ja Saudi-Arabialle Yhdysvallat on taas tuonut turvaa. Kiinasta ei tällä hetkellä ole minkään toisen valtion turvallisuuden takaajaksi, Juusola sanoo.

– Mitä Saudi-Arabian ja Kiinan suhteisiin tulee, niin konkreettisesta, strategisesta ulottuvuudesta ollaan todellisuudessa todella kaukana. Nyt tilanne on vielä Yhdysvaltojen perspektiivistä siedettävä. Kumpikin tietää, että Kiina ei ole lähitulevaisuudessa turvallisuuden tuottaja millekään valtiolle. Se on raja tässä kehityksessä, Juusola sanoo.

Biden joutui luopumaan kauniista periaatteista

Myös Biden on kaikesta huolimatta vaikuttanut yrittävän korjata suhteita Saudi-Arabiaan. Yhdysvallat muun muassa myönsi syytesuojan Saudi-Arabian hallitsijalle Muhammad bin Salmanille, jota pidetään Khashoggin murhan järjestäjänä. Biden myös teki valtiovierailun kesällä Saudi-Arabiaan, vaikka oli vielä vaalikampanjansa aikana uhannut tehdä Saudi-Arabiasta ”paariavaltion”.

– Biden varmaan halusi vierailullaan hyvittää vaalikampanjansa aikana aiheuttamiaan vahinkoja. Hän joutui siis luopumaan kauniista periaatteista.

Bidenin vierailu ja ylipäätään Yhdysvaltain suhde Saudi-Arabiaan ovat keränneet myös paljon kritiikkiä. Saudi-Arabian sisäinen ihmisoikeustilanne ja erityisesti naisten asema ovat kaikkea muuta kuin kehuttavia. Saudi-Arabia on käynyt myös sotaa Jemenissä jo useita vuosia, ja sen tekemissä iskuissa on kuollut lukuisia siviilejä.

Demokratian ja läntisen maailman puolestapuhujana esiintyvän Yhdysvaltain tuki Saudi-Arabialle onkin ollut kaikkea muuta kuin ongelmatonta.

– Totta kai se on tekijä, joka heijastuu Yhdysvaltojen asemaan ja aiheuttaa sille kritiikkiä, Juusola sanoo.

Yhdysvaltain politiikan kannalta suurin ongelma on kuitenkin sisäinen kritiikki, joka tulee etenkin demokraattien vasemmistosiivestä, joka on myös Bidenille tärkeä ryhmä.

Samalla monet länsimaat jatkavat yhteistyötä Saudi-Arabian kanssa. Myös ihmisoikeuksien puolesta mielellään puhuva Suomi haikailee maasta itselleen kauppakumppania, mikä näkyi Saudi-Arabian kauppaministerin vierailuna syksyllä Suomessa. Myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) on vieraillut Saudi-Arabiassa.

– Kansainvälisesti en näe asiaa niin suurena tekijänä, koska monella valtiolla on tämän asian suhteen huomautettavaa, Juusola sanoo.

Sanna Raita-aho