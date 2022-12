Yhdysvaltain talvimyrsky on vaatinut noin 50 kuolonuhria – joulunpyhien lentoja peruttu yli 15 000

Yhdysvalloissa joulunajan talvimyrskyn seurauksena on kuollut noin 50 ihmistä, kertovat mediat. Uutistoimisto AFP:n mukaan kuolleita on ainakin 47 yhdeksässä osavaltiossa. NBC News taas uutisoi, että kuolleita on ainakin 55.

Kovat lumisateet ja jäätävät lämpötilat ovat osuneet erityisesti maan itäosiin, mutta kuolonuhreista on tietoja myös maan keskiosassa Coloradossa, jossa ainakin neljän ihmisen on kerrottu paleltuneen kuoliaaksi.

Flightaware-sivuston mukaan lentoja on Yhdysvalloissa peruttu joulunpyhien aikana yhteensä yli 15 000.

”Tämä ei ole vielä ohi”

Pelkästään New Yorkin osavaltiossa sijaitsevassa Erien piirikunnassa on kuollut ainakin 25 ihmistä, viranomaiset kertoivat maanantaina.

Osavaltion läntisessä osassa Buffalossa lunta oli satanut tällä talvikaudella sunnuntaihin mennessä jo yhteensä 2,4 metriä, kertoi kaupungin sääpalvelu Twitterissä. Osavaltion kuvernööri Kathy Hochul puolestaan kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että Buffalossa kinokset nousivat rakennusten seinustoilla jopa yli parimetrisiksi.

Buffalossa sähköt ovat olleet laajalti poikki. Pelastusyksiköt eivät ole päässeet toimittamaan apua pahiten kärsineille alueille.

Erien piirikunnan johtaja Mark Poloncarz varoitti lehdistötilaisuudessa, että lunta voisi sataa vielä lisää maanantain aikana.

– Tämä ei ole vielä ohi, hän sanoi.

Uutiskanava CNN:n mukaan Poloncarz sanoi sunnuntaina, että Erien piirikunnan alueella joitakin ihmisiä on löydetty kuolleina autoista ja kadunvarsien lumipenkoista. Myös Buffalon kaupungissa oli poliisin lausunnon mukaan löydetty kuolleita ulkoa sekä autoista.

Viranomaiset ovat kuvailleet Buffalon olosuhteita historiallisen vaarallisiksi, kun sähkökatkot ovat kestäneet tuntikausia. Pelastustyöntekijöillä on ollut vaikeuksia löytää apua tarvitsevia.

New Yorkin kuvernööri varoitti sunnuntai-iltana tilanteen olevan edelleen hengenvaarallinen ja kehotti ihmisiä pysymään kotonaan.

– Tilanne on kuin sota-alueella. Autot katujen varsilla ovat järkyttävä näky, kuvernööri Hochul sanoi.

Sunnuntai-iltaan mennessä myrsky oli näyttänyt laantumisen merkkejä, mutta itärannikolla kymmeniätuhansia ihmisiä on ollut edelleen ilman sähköä.

Viikonlopun aikana pakkaslukemia on nähty 48 osavaltiossa.