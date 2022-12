Yhdysvaltojen joulumyrsky vaivaa yhä Southwest Airlinesia, yhtiö on perunut tuhansia lentoja

Jouluna Yhdysvaltoja murjonut talvimyrsky on hiipumassa, mutta myrsky vaivaa yhä maan neljänneksi suurinta lentoyhtiötä Southwest Airlinesia.

Yhtiö on joutunut Flightaware-sivuston mukaan pelkästään keskiviikolta Yhdysvaltain aikaa perumaan yli 2 500 lentoa, kun toiseksi eniten lentoja perunut yhdysvaltalaisyhtiö SkyWest on perunut toistasataa lentoa. Southwest on varoittanut jatkavansa lentojen perumisia, kunnes se saa toimintansa taas raiteilleen.

Uutiskanava CNN:n mukaan Southwestin vaikeudet johtuvat huonosta onnesta ja huonosta suunnittelusta. Talvimyrsky iski voimakkaasti Chicagoon sekä Denveriin, jotka ovat Southwestin kaksi tärkeintä kohdetta.

Flightawaren tiedottaja Kathleen Bangs kertoi CNN:lle, että Southwestin ongelmat liittyvät enemmän siihen, että se on rakentanut liian tiukan lentoaikataulun ja ettei se ole investoinut riittävästi toimintaansa.

Bangsin mukaan Southwestin lento-ohjelmassa on lyhyitä lentoja tiukoilla kääntöajoilla, mikä on johtanut joihinkin ongelmiin.

Erilainen toimintamalli altis huonolle säälle

New York Timesin mukaan Southwestin ongelmat johtuvat myös sen ainutlaatuisesta”paikasta paikkaan” -mallista, jossa sen koneet lentävät paikasta toiseen palaamatta lennolta takaisin niin sanottuun hubiin, tukikohtaan. Suurin osa lentoyhtiöistä käyttää taas hub-mallia, jossa koneet palaavat takaisin lähtöpaikkaansa.

Kun huono sää iskee, hub-mallia käyttävät lentoyhtiöt voivat keskeyttää tietyt reitit ja alkaa suunnitella reittien palautusta sään seljettyä. Southwestin ”paikasta paikkaan” -mallissa huono sää voi sekoittaa useita lentoja ja reittejä, ja yhtiön lentohenkilöstö ei pysty jatkamaan normaalia toimintaa.

Vanhentunut aikatauluohjelmisto

Ongelmia on lisännyt myös se, että matkustajilla on ollut vaikeuksia päästä läpi yhtiön asiakaspalveluun varaamaan uudelleen lentoja tai tiedustelemaan kadonneita matkatavaroitaan. Southwestin työntekijät ovat kertoneet myös, etteivät he ole pystyneet kommunikoimaan yhtiön kanssa.

– Yhtiön käyttämä puhelinjärjestelmä ei toimi. Heillä ei ole riittävästi työvoimaa aikatauluttamaan matkustamohenkilökuntaa uudelleen. Se on johtanut aaltoliikkeeseen, joka on sitten vaikuttanut ympäri maata, matkustamohenkilökuntaa edustavan ammattiliiton puheenjohtaja Lyn Montgomery kertoi CNN:lle.

Southwestin operatiivinen johtaja Andrew Watterson oli selittänyt CNN:n haltuunsa saamalla ääninauhalla ongelmien pääsyyksi vanhentuneen aikatauluohjelmiston. Watterson jatkoi, että pakkanen, jää ja lumi johtivat siihen, ettei lentokoneita päässyt ilmaan. Se johti ketjureaktioon, jossa lentomiehistöjä jäi jumiin. Heidän uudelleen aikatauluttamisensa osoittautui vanhentuneen järjestelmän vuoksi työlääksi.

– Tämä johti siihen, että miehistön työjärjestelyt piti tehdä käsin, mikä on poikkeuksellisen vaikeaa, Watterson sanoi.

Tämä johti Southwestin lentoaikataulujen romahdukseen, ja nyt sitä yritetään rakentaa uudelleen alusta.

Southwestin lentäjäyhdistyksen puheenjohtaja Casey Murray sanoi CNN:lle, että yhtiön ongelmat ovat muhineet jo lähes kahden vuoden ajan. Murrayn mukaan yhtiön järjestelmät ovat 1990-luvulta.

Southwestin toimitusjohtaja Bob Jordan on CNN:n mukaan myöntänyt Murrayn mainitsemat ongelmat.

Liikenneministeri: Tilanne ei hyväksyttävä

Yhdysvaltojen liikenneministeri Pete Buttigieg sanoi NBC:llä, ettei tilanne ole hyväksyttävä ja Southwestin järjestelmiä täytyy tutkia tarkemmin.

– Kaikki ymmärtävät, ettei säähän pysty vaikuttamaan, mutta tässä on menty selkeästi kontrolloimattoman säätilanteen rajan yli, josta lentoyhtiö on suoraan vastuussa, Buttigieg sanoi.

Senaatin kauppakomitean puheenjohtaja, senaattori Maria Cantwell sanoi New York Timesin mukaan, että komitea tutkii asiaa.

Southwest ei ole ensimmäistä kertaa vaikeuksissa, sillä viime vuoden lokakuussa Southwest perui yli 2 000 lentoa neljän päivän aikana. Se maksoi yhtiölle 75 miljoonaa dollaria eli noin 71 miljoonaa euroa. Yhtiö syytti ongelmista tuolloin osin Floridan huonoa säätä. Southwestin lentäjäyhdistys väitti myös silloin peruutusten johtuneen yhtiön johdon heikosta suunnittelusta.

Southwest Airlinesin osakkeen arvo laski tänään pörssissä yli viisi prosenttia reiluun 32 dollariin.

Ville Väänänen