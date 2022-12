Yksi kuollut ja useita haavoittunut Kiovaan kohdistuneissa ilmaiskuissa, iskuja myös muilla alueilla

Ainakin yksi ihminen on kuollut ja seitsemän haavoittunut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan tänään kohdistuneissa ilmaiskuissa, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitshko. Yhden haavoittuneen tila on hänen mukaansa hyvin vakava.

Klitshkon mukaan Solomjanskyin alueella oli kaksi räjähdystä.

AFP:n Kiovassa olevat toimittajat kuulivat ainakin kymmenen räjähdystä iltapäivällä. Paikalliset viranomaiset ilmoittivat ilmahälytyksestä ja kehottivat asukkaita menemään väestönsuojiin.

Venäjän ilmaiskuja on tänään kohdistunut myös muualle Ukrainaan. Iskuista on kerrottu eteläisellä Mykolajivin alueella, missä kuvernööri Vitali Kimin mukaan ainakin kaksi ihmistä on haavoittunut.

Mykolajivin kaupungissa syttyi tulipalo yhdellä sen alueella ja useat asuinrakennukset ovat vaurioituneet iskuissa, kertoi kaupungin pormestari Oleksandr Senkevitsh. Haavoittuneita oli hänen mukaansa useita.

Viranomaisten mukaan Ukrainan länsiosassa Hmelnytskyin alueella puolestaan ainakin neljä ihmistä on haavoittunut. Ihmisiä kehotettiin myös pysymään suojassa.

Ukrainan armeija sanoo ampuneensa alas 12 Venäjän ampumasta 20 ohjuksesta.