Ympäristöaktivistit pääsivät ääneen YK:n luonnonsuojelukokouksessa Montrealissa – ”Olkaa hyviä esivanhempia”

Maailman ympäristöministerien biodiversiteettiä käsittelevässä COP15-kokouksessa Kanadan Montrealissa on kuultu ympäristönsuojeluaktivisteja ympäri maailman.

Srilankalainen aktivisti Eshadi Mendis, 30, vetosi YK-kokouksessa sen puolesta, ettei ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin katoa nähtäisi toisistaan irrallisina ongelmina, joita käsitellään erillisissä konferensseissa.

Mendisin mukaan tämän seurauksena biodiversiteettikriisi on jäänyt liian vähälle huomiolle ilmastonmuutoksen varjossa.

– Nämä asiat ovat toisiinsa nivoutuneita. — Vanhempien ihmisten tulisi tietää, että heidän tulisi olla hyviä esivanhempia meille, jotta kun he jättävät maailman, meille on jäljellä jotain käyttökelpoista, Mendis sanoi.

Zimbabwesta kotoisin oleva ja nykyisin Yhdysvalloissa asuva Prisca Daka, 31, on työskennellyt erityisesti zimbabwelaisen apinalajin suojelussa.

– Emme puhu paljoakaan biodiversiteetistä, joka on elämän verkko. Kaikki jonka näemme, ilma jota hengitämme, vesi jota juomme. Sukupuutto on ikuista, joten nuorina haluamme kääntää huomion biodiversiteettikriisiin, Daka sanoi.

Kokous jatkuu maanantaihin

YK:n luontokokous eli YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous alkoi Montrealissa keskiviikkona. Asiantuntijat olivat etukäteen arvioineet, että koronapandemian viivästyttämään kokoukseen latautuu paljon odotuksia. Kokouksessa sopimuksen osapuolet neuvottelevat siitä, miten luonnon köyhtyminen saadaan pysäytettyä.

Kokouksen tavoitteena on, että vuonna 2030 luontokato on pysäytetty ja luonnon tila paranee, Suomen ympäristöministeriö kertoi tiedotteessa. Neuvotteluissa on tarkoitus hyväksyä neljä pitkän aikavälin päämäärää vuodelle 2050.

Suomi neuvottelee Montrealissa osana Euroopan unionia. Kokous jatkuu joulukuun 19. päivään saakka. Kokouksen puheenjohtajamaa Kiinan odotetaan tuovan sunnuntaina pöytään kompromissitekstin, josta syntyisi kaavailtu ”rauhansopimus luonnon kanssa”.