Äärioikeistolaispoliitikko poltti Koraanin Turkin suurlähetystön lähellä Tukholmassa – ”Ruotsin Nato-jäsenyyttä ei tulla hyväksymään tämän takia”

Ruotsissa äärioikeistolaispoliitikko Rasmus Paludan poltti muslimien pyhän kirjan, Koraanin, mielenilmauksessaan Turkin suurlähetystön lähellä Tukholmassa lauantaina. Ennen Koraanin polttoa Paludan piti liki tunnin mittaisen monologin, jossa hän hyökkäsi islamia ja Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa vastaan.

– Jos ette usko sananvapauteen, menkää elämään jonnekin muualle, Paludan sanoi ennen kuin sytytti kirjan tuleen.

Paludanin tempaus ei kiinnostanut kovinkaan suuresti, sillä paikalle oli tullut vain satakunta ihmistä.

Turkin presidentinkanslian edustajan Ibrahim Kalinin mukaan mielenosoituksen salliminen tilanteessa, jossa Turkki oli toistuvasti vaatinut sen kieltämistä, on omiaan ruokkimaan viharikoksia ja islamin vastustamista.

– Pyhien arvojen kimppuun käyminen ei ole vapautta, vaan barbarismia, Kalin evästi.

Turkin hallintoa tukevan turkkilaisen MHP-puolueen edustaja Devlet Bahceli meni vielä pitemmälle.

– Ruotsin Nato-jäsenyyttä ei tulla hyväksymään tämän takia, Bahceli väitti.

Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu oli toivonut, etteivät ruotsalaisviranomaiset olisi sallineet mielenilmausta.

– Se on rasistinen toimi, kyse ei ole ilmaisunvapaudesta, hän kommentoi protestia.

Diplomaattilähteen mukaan Turkki on kutsunut Ruotsin suurlähettilään puhutteluun Tukholmaan suunnitellun mielenilmauksen vuoksi. Edustaja on kutsuttu Turkissa puhutteluun jo toista kertaa lyhyen ajan sisään.

Samaisen lähteen mukaan Turkin ulkoministeriön virkamiehet olivat sanoneet suurlähettiläälle, ettei protestin sallimista demokraattisten arvojen puolustamisen verukkeella voida hyväksyä.

Ruotsalaisministerin vierailu Turkkiin peruuntui

Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin ensi viikolle suunniteltu vierailu Turkkiin ei toteudu. Asiasta kertoi aiemmin Turkin puolustusministeri Hulusi Akar. Tuolloin vierailun kerrottiin peruuntuvan Tukholmaan suunnitellun mielenilmauksen vuoksi.

Jonsonin vierailun oli määrä tapahtua ensi viikon perjantaina. Akarin omien sanojen mukaan Jonsonin vierailu on nykytilanteessa menettänyt merkityksensä, ja se on täten peruttu.

Jonson vahvisti torstaina yleisradioyhtiö SVT:lle, että hänet on kutsuttu vierailulle Turkin pääkaupunkiin Ankaraan. Ruotsalaisministeri on vahvistanut Akarin lauantaisen ilmoituksen jälkeen omalta osaltaan, että vierailu ei tällä erää toteudu. Hänen mukaansa päätös tehtiin perjantaina yhdessä Akarin kanssa Yhdysvaltain Ramsteinin sotilastukikohdassa Saksassa.

– Me päätimme tuolloin lykätä suunniteltua tapaamista Ankarassa myöhemmäksi, Jonson kirjoittaa tviitissään ja painottaa Ruotsin Turkki-suhteiden tärkeyttä.

– Me odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan vuoropuhelua yhteisistä turvallisuus- ja puolustusaiheista myöhempänä ajankohtana, hän jatkoi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan vierailun tavoitteena olisi ollut setviä Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointia, jota Turkki on jarruttanut.

Turkki perui vastikään myös Vanhasen vierailun

Turkki perui aiemmin myös eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) ja Ruotsin parlamentin puhemiehen Andreas Norlénin matkan Turkkiin. Matkan oli määrä alkaa maanantai-iltana.

Puhemiesten matka peruttiin sen jälkeen, kun Erdogania esittävä nukke ripustettiin jaloistaan Tukholman kaupungintalon ulkopuolelle. Ruotsin syyttäjänviraston edustaja kertoi maanantaina uutistoimisto AFP:lle, ettei nuken riiputtaminen anna aihetta rikostutkinnalle eikä tapauksesta aloiteta esitutkintaa.

Turkki kutsui Ruotsin suurlähettilään puhutteluun myös nukke-episodin vuoksi.

Turkki on jarruttanut sekä Ruotsin että Suomen Nato-jäsenyyttä, ja maan hallinto on esittänyt jäsenyyksien ratifioinnille hakuprosessin mittaan erinäisiä ehtoja. Turkki on muun muassa vaatinut toistuvasti Suomea ja Ruotsia luovuttamaan terroristeina pitämiään ihmisiä.