Ajokeli on tänään huono tai erittäin huono suuressa osassa maata

Ilmatieteen laitos varoittaa koko maanantain ajan huonosta tai erittäin huonosta ajokelistä lähes koko maassa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Lumisateet saapuvat matalapaineen kyydissä, kertoo päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki. Maan eteläosassa sateet muuttuvat rännäksi ja vedeksi.

Lumisadealue osuu maan länsiosaan jo maanantain vastaisen yön aikana, ja sateet jatkuvat laajalti koko päivän. Vain pohjoisin Lappi jää ilman uutta lunta.

Meteorologin mukaan voimakkain lumisade osuu maan keskivaiheille.

– Joensuun tienoilla esimerkiksi voi tulla noin 15 senttimetriä lunta. Toinen vähän voimakkaampi kohta on Oulun tienoilla, missä voi tulla 10–15 senttimetriä, meteorologi arvioi.

Rauhamäen mukaan lämpötilat pysyvät hyvin samanlaisena kuin mihin viime päivinä on totuttu. Etelässä on päivällä muutama plusaste, muuten lämpötila on hieman nollan alapuolella. Lapin alueella lämpötila voi laskea lähelle 10:tä pakkasastetta.

Lumisateita myös tulevina päivinä

Suuressa osassa maata sää poutaantuu tiistai-iltaan mennessä, mutta idässä lumisateet voivat jatkua sen jälkeenkin. Maan länsiosissa voi poutaantua jo tiistaiaamuna ja aurinkokin saattaa pilkahtaa.

Myös tiistaille on annettu varoituksia huonosta ajokelistä Pohjois-Karjalan ja Sallan väliselle alueelle.

Keskiviikkona saapuu uusia lumisateita etelästä.

– Maan eteläpuolella liikkuu seuraava matalapaineen keskus, joka tuo keskiviikkona lisää lunta. Sateita riittää hieman Kuopion pohjoispuolelle asti, meteorologi arvioi.

Lumisade jatkuu hieman heikompana myös torstaina.

Minja Viitanen