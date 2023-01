Apteekkijärjestelmä on uudistettava

Varma vaalikevään merkki on keskustelu apteekkimonopolin murtamisesta. Se on Suomen politiikan kestoaiheita siinä missä Veikkauksen ja Alkon monopolitkin. Kaikki tapaavat nousta keskusteluun aika ajoin. Ne kelpaavat kampanja-aiheiksi, mutta unohtuvat politiikan työlistalta.

Tällä kertaa apteekkiteeman nosti palstoilleen Helsingin Sanomat viime viikonloppuna (hs.fi 15.1.). Lehti vertaili Suomea Ruotsiin, jossa apteekkialan sääntelyä purettiin jo 15 vuotta sitten. Siitä on saatu pääosin hyviä kokemuksia.

Taistossa lääkkeiden myynnistä vastakkain ovat käytännössä Kaupan liitto ja Apteekkariliitto. Apteekkareille yksinoikeus liiketoimintaan on ikiaikainen väylä varmaan vaurauteen. Vastapuolella kaupan suuret toimijat hamuavat etenkin käsikauppalääkkeiden tuottoja. Apteekit on jo siirretty hypermarkettien tuulikaappeihin, loikka kassalinjan toiselle puolelle ei olisi pitkä.

Lienee ilmeistä, että Suomen apteekkijärjestelmä on aikansa elänyt. On historiallinen jäänne, että valtio määrittelee mihin apteekin voi perustaa ja kuka sen voi omistaa.

Apteekkimonopolia vastaan puhuu useimmiten markkinaliberaali oikeisto. Heidän mukaansa lääkekaupan vapauttaminen parantaisi aukioloaikoja ja laskisi hintoja. Ruotsin mallin perusteella näin kävisikin. Samalla markkinaliberaalit ihmettelevät, miksi juuri vasemmistossa tunnutaan olevan halukkaita suojelemaan rikkaan proviisorirälssin etuoikeuksia.

Asiat eivät tietenkään ole mustavalkoisia.

Apteekkien sääntelyä perustellaan tyypillisesti saatavuudella ja palvelulla. Apteekeista saa pätevää neuvontaa, ja sääntely varmistaa, että apteekki löytyy edelleen suurin piirtein joka kylältä. Valitettavasti Suomessakin on viime aikoina jouduttu tottumaan lääkkeiden saatavuusongelmiin. Se nakertaa monopolin perusteita.

Apteekkiverkoston ylläpitäminen on kuitenkin keskeistä vanhenevan väestön maassa. Tämä pitää huomioida jos, ja toivottavasti kun, alan säätelyä ryhdytään uudistamaan.

On ymmärrettävää, että reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vapauttaminen söisi apteekkien kannattavuutta. Vastaavasti päivittäistavarakaupat selviäisivät ilmankin. Mutta kuluttajan kannalta on järjetöntä, ettei buranaa saa marketista, joka yleensä on auki silloinkin kun apteekki on jo sulkenut ovensa.

Kaiken lisäksi apteekkarit ovat itse kaataneet raja-aitoja haalimalla omiin valikoimiinsa entistä enemmän luontaistuotteita ja muuta oheismyytävää.