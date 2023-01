Bergvikin kartano alkaa satsata talvimatkailuun – uuden yrittäjän suunnitelmissa on hiihtoa, retkiluistelua, talvipyöräilyä ja avantouintia

Kruusilassa, Hirsijärven rannalla sijaitseva Bergvikin kartano pyrkii jatkossa olemaan myös talvinen matkailukohde. Kartanon toiminnan pyörittäjä vaihtui vuoden alussa, ja uutena yrittäjänä on aloittanut helsinkiläinen Tommi Korkala.

– Kartano pidetään edelleen rauhallisena paikkana, mutta haluaisimme, että sillä olisi enemmän käyttöastetta ympäri vuoden. Kesällä kysyntää kyllä riittää, mutta talvi on tällaisessa kohteessa haaste. Siihen koetamme keksiä keinoja, hän toteaa.

Korkala pyrkiikin nyt houkuttelemaan Bergvikiin talvisesta urheilusta ja ulkona liikkumisesta kiinnostuneita ihmisiä. Jäälle ja pellolle on tarkoitus tehdä 2,5 kilometrin ja 5 kilometrin hiihtoladut, jäälle retkiluisteluratoja ja metsään talvipyöräilyreittejä. Jos siis säät suosivat.

– Meillä on myös saari, Loukkusaari, jossa voi käydä hiihdon lomassa laavulla. Ja kaksi rantasaunaa, joista toisessa on uima-avanto ja toisessa kastautumisavanto. Saunoja vuokrataan ympäri vuoden.

– Helmikuun aikana avataan yleisölle avantouintivuorot eli saunaan ja avantoon pääsee perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Avannon ja saunan lähelle valmistuvat lämmitetyt pukuhuoneet. Ja majoitusta on tarjolla 77 hengelle, Korkala kuvailee.

Tommi Korkalalla on yritys nimeltä TMSJ Group Oy, joka tarjoaa taksivene- ja tilausristeilypalveluita pääkaupunkiseudulla sekä majoitustoimintaa kahdessa hotellilaivassa Helsingissä ja Hangossa. Korkala on siis järjestänyt yöpymisiä, juhlia ja kokouksia laivoilla ja saarikohteissa jo yli 15 vuotta. Matkailukartano täydentää kokonaisuutta.

– Olin etsinyt jo pitkään majoitusyksikköä, jossa olisi ranta. Ykkössijalla oli veden äärellä sijaitseva majoitus- ja juhlapaikka vierasvenesatamalla ja karavaanialueella, mutta sitten luovuin siitä ja löysin tämän, hän kertoo.

Bergvikin kartanon omistaa Bergvikin Säätiö, jonka kanssa Korkala on tehnyt vuokrasopimuksen. Aiemmin vuokralaisena oli parin vuoden ajan Katri Ollila.

Bergvikin kartano on rakennettu alun perin vuonna 1796 everstiluutnantti Carl Gustav de la Motten upseerin virkakartanoksi. Nykyisen päärakennuksen rakennutti Emil Selenius vuonna 1907 yksityiskodiksi, ja sitä on laajennettu vuonna 1986.

Kartanolla on ollut useita omistajia, kuten 1950-luvulle asti Suomen Sokerin pääjohtaja John Grundström. Vuonna 1953 kartanon osti maanviljelysneuvos Viljo Pätiälä, joka lahjoitti sen tyttärelleen Riitta Pätiälä-Saarisalolle.

Pätiälä-Saarisalo perusti Bergvikin Säätiön vuonna 1961 nimellä Vapaa Evankeliumisäätiö. Kartano toimi säätiön toimintakeskuksena talveen 2020 asti. Sen jälkeen se on toiminut hotellina ja juhla- ja kokouspaikkana.

Bergvikin tilalla on kokoa reilut 86 hehtaaria, ja siihen kuuluu kaikkiaan 20 kiinteistöä.

– Kun menin ensimmäisen kerran käymään Bergvikissä, olin ihan fiiliksissä. Tämä on aivan mahtava paikka, Tommi Korkala ihastelee.

Uusi yrittäjä aikoo lisätä kartanossa myös kesäkauden toimintaa. Rantaan on tulossa venelaituri sekä soutuveneiden vuokrausta. Niiden toivotaan palvelevan erityisesti kalastuksesta kiinnostuneita matkailijoita.

Metsään rakentuu maastopyöräreittejä, ja valmiiksi tarjolla on opastettu luontopolku. Ravintola on talvikaudella auki tilauksesta, ja kesällä siellä toimii kesäkahvila.

Aivan uutta toimintaa on karavaanarialue, jonka avajaisia vietetään kesäkuun alussa. Alueelle valmistuu kevään aikana 24 matkailuauto- ja vaunupaikkaa. Varauksia kesäkaudelle aletaan vastaanottaa maaliskuussa.

– Tarkoituksena on tehdä pieni ja laadukas karavaanarialue. Se pidetään pienenä, jotta kartanon toiminta-ajatus rauhoittumispaikkana säilyy. Talvikaudelle myydään noin 10 kausipaikkaa, kesäkaudelle kausipaikkoja ei myydä, Korkala sanoo.

Jokainen matkailuauto- ja vaunupaikka on sähköistetty. Kentällä on lisäksi vesipiste sekä kemiallisen wc:n tyhjennyspaikka.

– Lähellä olevaan rakennukseen tehdään karavaanareiden käyttöön peseytymis- ja keittiötilat. Lisäksi on luku- ja televisiohuone, jossa voi viettää aikaa, Korkala kertoo.

Myös majoitustoimintaa laajennetaan. Bergvikissä on majoitusta kuudessa eri rakennuksessa kartanon päärakennuksesta saunamökkiin. Uutena on tulossa tarjolle edullisia majoitusvaihtoehtoja.

Navettarakennuksen alakerrassa on kartanon suurin juhlatila, jonne mahtuu juhlimaan 100 henkeä. Yläkerrassa on 14 pientä huonetta, joita on tähän asti käytetty juhlavieraiden majoitukseen, mutta nyt niitä aletaan vuokrata hostellityyppisesti.

– Samalla avautuu matalan kynnyksen mahdollisuus päästä yöpymään kartanomiljööseen, Korkala toteaa.

Juhlatilana Bergvik on jo nyt suosittu, ja ensi kesän varauskalenteri alkaa pian täyttyä. Kartanolla on myös oma kappeli.

– Jos suunnittelee häitä ensi kesälle, kannattaa ottaa nopeasti yhteyttä. Vuoden 2024 kesällekin on jo varauksia, Korkala kertoo.