Bidenin kotoa löytyi kuusi uutta salaiseksi luokiteltua asiakirjaa – asuntoon tehtiin liki 13 tuntia kestänyt kotietsintä

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kotoa on löytynyt kuusi uutta turvaluokiteltua asiakirjaa.

Presidentin asianajaja kertoi lauantai-iltana, että oikeusministeriön tutkijat olivat tehneet perjantaina Bidenin yksityiseen asuntoon Wilmingtonissa Delawaressa liki 13 tuntia kestäneen kotietsinnän, kertoi muun muassa New York Times.

Tässä yhteydessä löytyi kuusi turvaluokiteltua asiakirjaa, joista osa oli Bidenin senaattoriajoilta, osa hänen ajoiltaan varapresidenttinä.

Asianajaja Bob Bauerin mukaan tutkijat ottivat asiakirjat ja niihin liittyvät materiaalit haltuunsa. Hänen lausuntonsa mukaan he ottivat lisäksi Bidenin käsinkirjoittamia muistiinpanoja ajalta, jolloin hän toimi silloisen presidentti Barack Obaman varapresidenttinä.

– Eilen oikeusministeriö teki perusteellisen tutkinnan kaikkiin presidentin Wilmingtonin kodista löytyviin materiaaleihin. Etsintä alkoi noin kello 9.45 aamulla, päättyi noin kello 22.30 ja käsitti kaikki kodin työskentelyyn, elämiseen ja varastointiin tarkoitetut tilat, Bauer sanoi.

Asianjaja lisäsi, että tutkijoille annettiin täysi pääsy kaikkiin mahdollisiin materiaaleihin.

Aiemmin oli tiedossa, että Wilmingtonista ja Bidenin entisestä toimistosta Washingtonista on löydetty yhteensä noin parikymmentä turvallisuusluokiteltua asiakirjaa.

Biden: ”En kadu mitään”

Presidentti Biden kommentoi aiemmin tällä viikolla asiakirjojen löytymisestä syntynyttä kohua. Hänen mukaansa asiakirjoissa ei ole mitään merkittävää.

– Luulen, että tulette huomaamaan, ettei niissä ole mitään. En kadu mitään. Teen sen, mitä asianajajat ovat kertoneet, että minun tulisi tehdä, Biden puolustautui.

Valkoinen talo on sanonut, että kyse on vahingossa väärään paikkaan säilötyistä materiaaleista.

– Löysimme kourallisen asiakirjoja, jotka oli arkistoitu väärään paikkaan. Toimitimme ne välittömästi kansallisarkistolle ja oikeusministeriölle. Toimimme täydessä yhteistyössä ja odotamme, että tämä saadaan ratkaistua nopeasti, Biden sanoi toimittajille.

Erikoissyyttäjä tutkii löytöjä

Bidenin asianajajat ovat luovuttaneet asiakirjalöydöt Yhdysvaltain kansallisarkistolle, jolle jokaisen hallinnon on määrä luovuttaa asiakirjansa kautensa jälkeen. Biden on myös aiemmin kertonut tekevänsä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa.

Yhdysvaltain oikeusministeri Merrick Garland on asettanut erikoissyyttäjän tutkimaan asiakirjalöytöjä. Syyttäjän tehtävänä on selvittää, rikkoiko Biden lakeja pitäessään hallussaan salaisia dokumentteja.

Bidenin asiakirjalöydöt ovat mittakaavaltaan paljon pienempiä kuin liittovaltion poliisin FBI:n Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin hallusta takavarikoimat noin 11 000 asiakirjaa. Jupakka on silti kiusallinen Bidenin hallinnolle, joka on korostanut eettisiä periaatteitaan Trumpin hallintoon verrattuna.

Uutista on korjattu klo 8.47. Etsintä päättyi noin 22.30, ei 23.30, ja kesti liki 13 tuntia, ei yli 13 tuntia. Korjattu myös, että Wilmingtonista ja Washingtonista on löytynyt aiemmin yhteensä noin parikymmentä turvallisuusluokiteltua asiakirjaa, kun aiempi muotoilu antoi ymmärtää, että kummastakin paikasta on löytynyt tämän verran. Lähteenä myös AFP.

Kaisu Suopanki