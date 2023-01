Bojan juhli synttäreitään kusettaen ja kinaten – ”Kolmoset 2/10, ei voi olla tyytyväinen”

Bojan Sarcevic kuuluu niihin harvoihin Korisliigan pelaajiin, jota tulee aidosti ikävä. Jos ei Sarcevicia olisi, hänet pitäisi keksiä.

Lauantaina 35 vuotta täyttänyt Sarcevic kusetti ja kinasi sydämensä kyllyydestä ja pelasi ehkä uransa parhaan ottelun Salohallissa. Se ei kuitenkaan maestroa tyydyttänyt.

– Kolmoset 2/10, ei voi olla tyytyväinen, Sarcevic sanoi ilmeisen tosissaan.

– Tämä oli ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun pelasimme oikeasti koko joukkueena, hän huomautti.

Korihaiden päävalmentaja Tero Vasell on rakentanut ymmärrettävästi joukkueensa Sarcevicin vahvuuksien ympärille.

Vaikka sarjataulukko näyttää Korihaiden osalta edelleen rumalta, tulosten takana joukkue on ottanut merkittävän kehitysloikan.

Korihaiden voittoprosentti on paras sitten koronakauden 2019–2020 ja koriero on nykyisen liigataipaleen paras. Vasell on saanut liigan halvimmasta ja nimettömimmästä pelaajamateriaalista parhaan irti ja tehnyt Korihaista liigahistorian parhaan jumbojoukkueen.

– Periksiantamattomuus on tärkeintä. Olemme saaneet siitä opetuksia, että jos emme ole periksiantamattomia, häviämme 35–40 pisteellä, Vasell tiivisti.

Vasellin mukaan joukkue ei käyttänyt 30. joulukuuta pelatun Pyrintö-ottelun ympärillä vellonutta kabinettisekoilua motivointikeinona lauantain Vilpas-otteluun. Korihait–Pyrintö määrättiin pelattavaksi uudelleen ensi tiistaina.

– Ulkoiset tekijät eivät motivoi meitä. Minulla on siitä oma sanottavani tiistain ottelun jälkeen, Vasell lupasi.

