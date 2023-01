Brittitiedustelu: Ampumatarvikkeiden säilyttäminen lähellä joukkoja saattoi johtaa korkeaan uhrilukuun Makijivkassa

Ampumatarvikkeiden säilyttäminen lähellä venäläisjoukkoja saattoi johtaa korkeaan uhrilukuun Makijivkan iskussa, arvioidaan Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksessa.

Katsauksen mukaan on olemassa ”realistinen mahdollisuus”, että ampumatarvikkeita säilytettiin lähellä joukkojen majoitusta ja että ne räjähtivät iskussa johtaen uusiin ​​räjähdyksiin.

Raportin mukaan Venäjän armeija on ennenkin varastoinut ammuksia turvallisuuskäytäntöjen vastaisesti. ”Epäammattimaiset käytännöt” ovat näkyneet Venäjän suurissa menetyksissä, katsauksessa sanotaan.

Ukraina iski venäläissotilaiden tilapäiseen majapaikkaan uudenvuodenyönä.

Venäjä sanoo sotilaidensa matkapuhelinten käytön johtaneen iskuun Makijivkan kaupunkiin Donetskiin.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemassa videolausunnossa sanotaan, että tapahtunutta tutkii komissio. Lausunnon mukaan jo nyt on selvää, että suurin syy iskuun oli joukkojen sääntöjenvastainen matkapuhelinten käyttö vihollisen aseiden ulottuvissa.

Venäjän puolustusministeriö päivitti lausunnossaan iskun uhrimäärän 89:ään, kun lisää ruumiita oli löytynyt raunioista. Aiemmin Venäjä ilmoitti uhreja olleen 63.

Ukrainan armeija on sanonut iskun uhrimäärän olleen huomattavasti suurempi, useita satoja.

Venäjälläkään viralliset lausunnot eivät tyydyttäneet

Iskun tuhot ovat kirvoittaneet epätavallista arvostelua Venäjällä. Venäläiset sotakirjeenvaihtajat ja -bloggarit ovat syyttäneet Venäjän sotilaskomentajia siitä, etteivät nämä ole oppineet tehdyistä virheistä vaan vyöryttävät vastuuta sotilaille. He sanovat, että sotilaat majailivat suojaamattomassa rakennuksessa, joka tuhoutui suurelta osin siksi, että siellä varastoidut ammukset räjähtivät iskussa.

Tunnetun Kreml-mielisen sotabloggarin Semjon Pegovin mukaan uhrien lukumäärä on varmasti suurempi kuin mitä puolustusministeriö on ilmoittanut, koska kadonneita on ”huomattavasti” enemmän.

– Valitettavasti listat kadonneista ovat huomattavasti pidempiä, hän kirjoitti ja kutsui virallisia selityksiä räikeäksi yritykseksi vierittää syy iskusta muille.

Hän myös ihmetteli CNN:n mukaan, mistä viranomaiset saattoivat olla varmoja, ettei joukkojen olinpaikka koulurakennuksessa olisi paljastunut ukrainalaisille tiedustelulennokin avulla tai ilmiantajalta.

Ukrainan asevoimat sanoo surmanneensa tai haavoittaneensa ainakin 260:tä Venäjän sotilasta Zaporizhzhjassa

Ukrainan asevoimat on lisäksi kertonut surmanneensa tai haavoittaneensa ainakin 260:tä venäläissotilasta Zaporizhzhjan alueella yhden ainoan päivän aikana.

Väitteestä uutisoi ukrainalainen uutissivusto Kyiv Independent, joka lisäsi, ettei ole voinut vahvistaa asevoimien kertomaa riippumattomista lähteistä. Sivuston mukaan Ukrainan asevoimat ei antanut tarkkoja uhrilukuja eikä eritellyt kaatuneita ja haavoittuneita.

Iskut tehtiin Ukrainan asevoimien mukaan tiistaina Tokmakissa, Melitopolissa, Berdjanskissa, Polohyssa sekä Vasylivkassa. Iskuissa tuhoutui lisäksi Venäjän kaksi ammusvarastoa sekä runsaasti venäläisten asetarvikkeita.

– – – –

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Anne Salomäki, Ayla Albayrak