Burkina Faso haluaa Ranskan joukot ulos maasta

Länsi-Afrikassa Burkina Fasoa hallitseva sotilasjuntta ilmoitti tällä viikolla Ranskalle haluavansa sen joukot ulos maastaan kuukauden sisään, Burkina Fason valtion uutistoimisto kertoi lauantaina.

Maan hallinto on uutistoimiston mukaan irtisanonut vuodesta 2018 voimassa olleen sopimuksen, joka koski Ranskan armeijan joukkojen oleskelua maan alueella. Ranskan erikoisjoukkoja on maassa 400 sotilaan verran. Joukkojen tehtävänä on ollut taistella jihadisteja vastaan.

Entisen siirtomaavallan välit Burkina Fason johtoon ovat viilentyneet sen jälkeen, kun kapteeni Ibrahim Traoren johtama sotilasjuntta nousi valtaan syyskuussa.

Ranskan joukot vetäytyivät viime vuonna Burkina Fason naapurimaa Malista sen jälkeen, kun siellä vuonna 2020 vallan kaapannut sotilasjuntta lähentyi suhteissaan Venäjään. Suhteiden lämmittäminen Venäjään on myös Burkina Fason uuden johdon asialistalla.