Carolinan Aho viimeisteli Teräväisen syötöstä, mutta lopulta voittoa juhli Vancouver

Carolina Hurricanesin Teuvo Teräväisen ja Sebastian Ahon yhteistyö toimi komeasti jääkiekon NHL:ssä, kun Vancouver Canucks -ottelun kolmatta erää oli jäljellä alle kolme minuuttia. Teräväinen syötti näyttävästi, ja Aho viimeisteli läpiajosta tyylillä.

Osuma vei kotijoukkue Hurricanesin 3–2-johtoon, mutta Canucks nousi vielä. Brock Boeser toi ilman maalivahtia pelanneet vieraat tasoihin vain 17 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.

Canucks vei kamppailun lopulta nimiinsä voittomaalikisassa, jossa Teräväinen oli yksi viimeistely-yrityksessään epäonnistuneista. Canucks päätti 4–3-voitolla neljän peräkkäisen tappion sarjansa.

Aho on ollut viime aikoina vahvassa vedossa, sillä hän venytti pisteputkensa viiteen peliin. Kyseisenä ajanjaksona hän on kerännyt tehopisteet 2+5.

Koko kaudella Aho on tehnyt 37 ottelussaan tehot 14+23=37 ja on suomalaisten sisäisessä pistepörssissä kolmantena. Edellä ovat vain Mikko Rantanen ja Roope Hintz. Teräväisen saldo 34 ottelussa on 3+15=18.

– Emme olleet kovin hyviä, he olivat, Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind’Amour harmitteli NHL:n kotisivuilla ja sanoi joukkueensa vaikuttaneen väsyneeltä.

Hurricanes on NHL:n itälohkossa toisena ja Canucks länsilohkossa sijalla 12.

Coyotesin tappioputki venyi yhdeksään

Kahdessa muussa Suomen aikaa varhain maanantaina pelatussa ottelussa New York Rangers kärsi Montreal Canadiensille 1–2-kotitappion ja Winnipeg Jets otti Arizona Coyotesista 2–1-kotivoiton.

Canadiensin suomalaishyökkääjä Joel Armia keräsi tilastoihinsa syöttöpisteen Cole Caufieldin tekemästä voittomaalista. Armia on saalistanut tämän kauden 32 ottelussaan seitsemän tehopistettä (3+4).

Coyotesille häviö oli jo yhdeksäs peräkkäinen. Jets on sen sijaan hyvässä vireessä, sillä se on voittanut yhdeksästä tuoreimmasta ottelustaan kahdeksan. Winnipegiläisjoukkue on NHL:n länsilohkon kärjessä.

Tapio Keskitalo