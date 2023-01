CNN: McCarthy yrittää saada republikaanien kapinaryhmäläisiä äänestämään tyhjää, jotta vaadittujen äänten raja laskisi

Washingtonissa valmistaudutaan järjestyksessään 14. äänestykseen Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehestä. Äänestys on venähtänyt neljänteen päivään, jonka aikana on pidetty jo kaksi äänestystä ja istuntoa jatkettiin jälleen iltakymmeneltä usean tunnin tauon jälkeen. Edessä on päivän kolmas äänestys.

Uutiskanava CNN:n mukaan puhemieheksi kaavailtu republikaanien Kevin McCarthy on joukkoineen vakuuttunut siitä, että McCarthy saa valintaan vaadittavat äänet kasaan vielä paikallista aikaa perjantai-iltana.

CNN:n mukaan McCarthy ja hänen liittolaisensa yrittävät saada osaa republikaanien kapinaryhmäläisistä äänestämään tyhjää, jotta vaadittujen äänten raja laskisi. Teknisesti McCarthy ei tarvitse 218:ta ääntä voittaakseen, vaan tarpeeksi monen pitää jättää äänestämättä tai äänestää tyhjää. Demokraattipuhemies Nancy Pelosi esimerkiksi valittiin 216 äänellä vuonna 2021.

McCarthyn äänisaalis oli 13. äänestyksessä jo huomattavasti aiempia kierroksia parempi, sillä puhemies sai taakseen 214 ääntä.

Kalifornialaisedustajan valinta jäi jo 12. yrityksellä vain muutaman äänen päähän, kun vähemmistössä olevien demokraattien lisäksi seitsemän McCarthyn puoluetoveria äänesti muita ehdokkaita. Tuoreimmassa äänestyksessä sisäinen oppositio oli kutistunut kuuteen.

Kongressi ei voi aloittaa toimintaansa ilman puhemiestä

Yhdysvaltain kolmanneksi korkea-arvoisimpaan poliittiseen virkaan pyrkivää McCarthya kampittaa oman puolueen laitaoikeiston kapinallinen änkyräsiipi, joka on sitkeästi äänestänyt häntä vastaan. Alun perin muodollisuutena pidetty äänestys on muuttunut poikkeuksellisen tulehtuneeksi poliittiseksi kädenväännöksi.

Vastustajilla ei ole ollut niinkään huomauttamista McCarthyn poliittisesta linjasta, vaan sen puutteesta. Vastustajat pitävät McCarthya pyrkyrinä, jolla ei edes ole varsinaista ideologiaa.

McCarthy tukijoineen on käynyt viime päivinä lukuisia neuvotteluita vastustajiensa kanssa, ja hänen on raportoitu tehneen lukuisia myönnytyksiä.

Edustajainhuoneessa edustajaksi valitut odottavat virkavalansa vannomista, joka voidaan tehdä vasta puhemiehen valinnan jälkeen. Kongressi ei voi aloittaa toimintaansa ennen kuin puhemies on valittu.

Puhemiesvalinta on virallisesti pisin johtajuustaistelu edustajainhuoneessa sitten 1800-luvun puolenvälin. Silloinen umpisolmu edelsi maan sisällissotaa.

McCarthy kääntänyt kurssia erinäisin myönnytyksin

McCarthyn onnistui kääntää kurssi pois umpikujasta erinäisten myönnytysten jälkeen, joita republikaanien kapinallisryhmä on vaatinut. Bloombergin mukaan Kapinalliset ovat pyrkineet saamaan edustajainhuoneen sääntöihin muutoksia, jotka tarjoaisivat heille itselleen lisää vaikutusvaltaa.

Jos McCarthy valitaan perjantain aikana paikallista aikaa, voi edustajainhuoneen äänestettäväksi tulla jo saman päivän aikana joukko edustajainhuonetta koskevia sääntöuudistuksia.

Viimeisten kapinallisten joukkoon lukeutuu muun muassa floridalainen kongressiedustaja Matt Gaetz, joka kertoi Washington Postin mukaan perjantaina, ettei ole varma siitä, aikoisiko äänestää ehdotettujen edustajainhuoneen sääntöuudistusten puolesta.

– Minun täytyy sanoa, että meiltä loppuu pyydettävät asiat. Johtaja (McCarthy) on ollut erittäin perusteellinen joissain näistä vaatimuksiimme annetuissa vastauksissa, Gaetz kuitenkin kommentoi CNN:n mukaan pakettia, jota hän kertoi vielä käyvänsä läpi.

Uutiskanavan mukaan Gaetz ei vastannut äänestyksen alla tiedusteluihin siitä suostuisiko hän äänestämään tyhjää 14. äänestyskierroksella.

Bloombergin mukaan Gaetz itsekin on kuitenkin myöntänyt, että McCarthy voi olla päätymässä puhemieheksi.

– Näyttää siltä, että siihen suuntaan ollaan menossa, Gaetz sanoi Bloombergin mukaan.

Arttu Mäkelä