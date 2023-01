CNN: Ukrainan joukot ovat vetäytymässä Soledarista, suolakaivoskaupunki päätymässä venäläisille

Venäjä väitti jälleen perjantaina saaneensa haltuunsa Soledarin suolakaivoskaupungin Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Puolustusministeriön mukaan venäläisjoukot voittivat taistelun kaupungin hallinnasta torstai-iltana.

Venäjän puolustusministeriö ylisti palkkasotilasyhtiö Wagnerin taistelijoiden merkitystä kaupungin valtaamisessa.

– Tämän taistelutehtävän suorittivat rohkeasti ja epäitsekkäästi Wagnerin hyökkäysjoukkojen vapaaehtoiset, sanottiin Venäjän puolustusministeriön lausunnossa.

Todellisuudessa Wagnerin taistelijat eivät ole vapaaehtoisia, vaan palkkasotilaita.

Kuten aikaisempinakin päivinä Ukraina torjui väitteen ja ilmoitti, että raskaat taistelut kaupungista ovat edelleen käynnissä.

– Ukrainan asevoimilla on tilanne hallinnassaan, vaikka olosuhteet ovat vaikeat, sanoi armeijan edustaja Serhi Tsherevaty Ukrainan televisiossa.

Myös länsimaiset lähteet kertoivat perjantaina, että Ukrainan joukot olisivat jättäneet tai jättämässä Soledarin. Uutiskanava CNN:n paikalla olevien toimittajien mukaan Ukrainan sotilaat olivat vetäytymässä rauhallisesti ja järjestelmällisesti kaupungista.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi jo tilannekatsauksessaan torstaina venäläisjoukkojen todennäköisesti vallanneen Soledarin.

Soledarin pohjoispuolella sijaitsevassa Siverskissä kourallinen kaupungissa edelleen olevia siviilejä yritti pysyä lämpimänä hyytävän kylmässä tuulessa.

– Ainut toivomme on, että sotilaamme eivät vetäydy. Toivomme sitä, olemme peloissamme, mutta minne me täältä menisimme, kysyi tuhottujen talon ikkunanpokia ja lattialankkuja polttopuiksi pilkkonut Oleksandr Sirenko uutistoimisto AFP:n mukaan.

Asiantuntijoiden mukaan Soledarin valtaamisella ei juuri ole strategista merkitystä, toisin kuin noin 15 kilometrin päässä sijaitsevalla Bahmutilla, jonne venäläisjoukkojen arvellaan pyrkivän etenemään.

Brittitiedustelu: Venäjä käyttänee vankityövoimaa lisätäkseen puolustusteollisuutensa tuotantoa

Venäjän puolustusteollisuus on todennäköisesti turvautunut vankityövoimaan vastatakseen sodan takia kohonneisiin tuotantovaatimuksiin, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Brittitiedustelun mukaan vankityövoiman käyttö tarjoaa Venäjälle ainutlaatuisen voimavaran puolustusteollisuuden tuottavuuden kasvattamiseen. Raportin mukaan vankityövoimalla on todennäköisesti kysyntää erityisesti suhteellisen matalan teknologian tuotteiden valmistuksessa.

Tiedusteluraportin mukaan maan suurin panssarivaunujen valmistaja Uralvagonzavod kertoi marraskuussa palkkaavansa 250 vankia tavattuaan maan vankiloista vastaavan Venäjän rikosseuraamusviraston (FSIN) edustajia.

Hannu Aaltonen, Anniina Korpela