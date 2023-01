CNN: Valkoisen talon mukaan Ukraina saa odottaa Yhdysvaltain lupaamia Abrams-taistelupanssarivaunuja vielä monta kuukautta

Menee vielä monta kuukautta ennen kuin Yhdysvaltain lupaamat Abrams-taistelupanssarivaunut lopulta saapuvat Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvan Ukrainan avuksi, Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden tiedottaja John Kirby sanoi uutiskanava CNN:lle perjantaina.

Edellä mainitusta aikataulusta huolimatta Kirby sanoi, ettei presidentti Joe Bidenin hallinto aio hukata aikaa esimerkiksi koulutuksen tarjoamisessa ja muissa valmisteluissa, joilla pyritään varmistamaan, että ukrainalaisjoukot ovat valmiita käyttämään vaunuja kun ne saapuvat.

Viime aikojen merkittävin aseapu-uutinen saatiin tällä viikolla, kun Saksa ja Yhdysvallat ilmoittivat lähettävänsä nykyaikaisia taistelupanssarivaunuja Ukrainan avuksi. Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoi torstaina, että Saksan Leopard-vaunut saataisiin toimitettua Ukrainaan maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa.

CNN:n toimittaja tenttasi Kirbya vielä lisää Abrams-aikataulusta. Kirby ei kuitenkaan suostunut sanomaan, uskooko hän panssarivaunujen saapuvan tämän vuoden loppuun mennessä.

Kirby ei uutiskanavan mukaan myöskään kertonut, onko Biden suunnitellut vierailua Ukrainaan nyt, kun Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta tulee kuluneeksi jo vuosi. Hän kertoi kuitenkin Bidenin olevan läheisessä yhteydessä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Länneltä jälleen lisää aseapua Ukrainalle

Puola on niin ikään ilmoittanut lähettävänsä lisää panssarivaunuja Ukrainaan. Osa vaunuista on puolalaisvalmisteisia, mutta osa on saksalaisvalmisteisia Leopardeja. Puola oli jo aiemmin ilmaissut halunsa lähettää Leopardeja Ukrainaan. Leopardien toimittamiseen Ukrainaan vaadittiin kuitenkin valmistajamaa Saksan lupa, jonka se on nyt antanut muille maille.

Presidentti Zelenskyi kiitti Twitterissä Puolaa ja sen johtajia tuoreesta panssarivaunupäätöksestä.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki julkisti Puolan aikeet jo torstaina kanadalaiskanava CTV Newsin haastattelussa.

– Juuri nyt me olemme valmiita lähettämään 60 modernisoitua panssarivaunuamme, joista 30 on PT-91-vaunuja. Ja näiden lisäksi 14 panssarivaunua, Leopard 2 -panssarivaunuja, omasta hallinnastamme, pääministeri sanoi.

Hän kertoi lisäksi Puolan lähettäneen Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen 250 tankkia, tai ehkä jopa tuota enemmänkin. Puolan jo lähettämät panssarivaunut ovat pääasiassa neuvostoaikaisia T-72-vaunuja, joista PT-91 on nykyaikaistettu versio.

Euroopan maista Belgia kertoi perjantaina uudesta sotilasapupaketista Ukrainalle. Belgia on luvannut Ukrainan avuksi niin rahaa, ohjuksia ja konekiväärejä kuin panssaroituja ajoneuvojakin.

Puolustusministeri Ludivine Dedonder kuitenkin myönsi, ettei Belgialla ole tarjota taistelupanssarivaunuja, joilla se voisi nostaa viimeisimmän apunsa muiden Nato-liittolaisten lupausten tasolle.

Belgia myi panssarivaununsa pois yli vuosikymmen sitten.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Arttu Mäkelä