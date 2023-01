Dnipron iskun jäljiltä yhä kateissa 25, kuolonuhrien määrä nousi 41:een

Ukrainan Dniproon tehdyn ohjusiskun jäljiltä on edelleen kateissa 25 ihmistä, ilmoitti Ukraina tiistaina. Kerrostalokortteliin viime lauantaina osuneen iskun löydettyjen kuolonuhrien määrä on noussut 41:een.

– Lapsen ruumis löydettiin raunioiden alta neljännestä kerroksesta, ilmoitti presidentin kansliapäällikkö Kyrylo Tymoshenko.

Dniproon tehty hyökkäys on yksi tappavimmista iskuista sen jälkeen kun Venäjä aloitti suuret sotatoimensa Ukrainassa liki vuosi sitten.

Pelastuslaitoksen mukaan kunnan työntekijät ovat poistaneet iskun kohdealueelta yli 9 000 tonnia rakennusjätettä ja 41 vaurioitunutta autoa pelastustyön alkamisen jälkeen.

Venäjä on kiistänyt, että sen joukot olisivat tehneet Dnipron iskun. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on sanonut, että Dnipron tuhot saattoivat johtua Ukrainan omasta ilmatorjunnasta.

Dnipron kerrostaloisku tehtiin epätarkalla meritorjuntaohjuksella, kertoo Britannian puolustusministeriö

Dnipron kerrostaloisku Ukrainassa tehtiin todennäköisesti venäläisellä meritorjuntaohjuksella, jonka hävittäjä ampui ilmasta, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

AS-4 -tyyppinen ohjus, josta sotilasliitto Nato käyttää kutsumanimeä Kitchen, on erittäin epätarkka, jos sitä käytetään maakohteita vastaan. Sen tutkaohjaus tunnistaa huonosti maaleja kaupunkiympäristössä.

Samanlaisia aseita on käytetty muissakin paljon siviiliuhreja vaatineissa iskuissa, kuten muun muassa Krementshukin ostoskeskusiskussa kesäkuussa.

Venäjän epätarkkojen aseiden käyttö kielii puolustusministeriön mukaan laajemminkin siitä, että Venäjän sodanjohdolla on suuria vaikeuksia pitkän kantaman iskuissa. Sillä on vaikeuksia tunnistaa maaleja ja saada nopeaa ja tarkkaa tietoa siitä, millaisia vahinkoja on aiheutettu.

Venäjä jatkoi viikonloppuna ohjusiskujaan Ukrainan infrastruktuuria vastaan runsaan kahden viikon tauon jälkeen. Kohteena oli jälleen Ukrainan sähkönjakelu.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kävi Ukrainassa tapaamassa joukkoja, kertoo puolustusministeriö

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu on käynyt Ukrainassa tapaamassa komentajia ja jakamassa kunniamerkkejä sotilaille, kertoo Venäjän puolustusministeriö.

Puolustusministeriön mukaan Shoigu kuuli päämajassa komentajilta tietoja ”taistelutoimien edistymisestä”. Shoigu keskusteli komentajien kanssa sekä kasvokkain että videoyhteyden välityksellä.

Päämajan sijaintia ei kerrottu.

Videokeskusteluun osallistui muun muassa Valeri Gerasimov, josta hiljattain tehtiin Venäjän Ukrainassa olevien joukkojen komentaja.

Puolustusministeriön julkaisemassa videossa Shoigu jakaa kunniamerkkejä sotilaille.

– Palvelette kunnialla, suojelette isänmaata, autatte avun tarpeessa olevia ja teette kaikkenne, jotta Voitonpäiväksi kutsuttu päivä tulisi lähemmäksi, Shoigu sanoi.

Shoigu kävi puolustusministeriön mukaan ”erityissotilasoperaation”, kuten Venäjä hyökkäyssotaansa Ukrainassa kutsuu, alueilla ja etulinjassa kahdesti myös joulukuussa.

Shoigun vierailua ei ole varmistettu riippumattomista lähteistä.