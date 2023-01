Dnipron kerrostaloisku tehtiin epätarkalla meritorjuntaohjuksella, kertoo Britannian puolustusministeriö

Dnipron kerrostaloisku Ukrainassa tehtiin todennäköisesti venäläisellä meritorjuntaohjuksella, jonka hävittäjä ampui ilmasta, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

AS-4 -tyyppinen ohjus, josta sotilasliitto Nato käyttää kutsumanimeä Kitchen, on erittäin epätarkka, jos sitä käytetään maakohteita vastaan. Sen tutkaohjaus tunnistaa huonosti maaleja kaupunkiympäristössä.

Samanlaisia aseita on käytetty muissakin paljon siviiliuhreja vaatineissa iskuissa, kuten muun muassa Krementshukin ostoskeskusiskussa kesäkuussa.

Venäjän epätarkkojen aseiden käyttö kielii puolustusministeriön mukaan laajemminkin siitä, että Venäjän sodanjohdolla on suuria vaikeuksia pitkän kantaman iskuissa. Sillä on vaikeuksia tunnistaa maaleja ja saada nopeaa ja tarkkaa tietoa siitä, millaisia vahinkoja on aiheutettu.

Venäjä jatkoi viikonloppuna ohjusiskujaan Ukrainan infrastruktuuria vastaan runsaan kahden viikon tauon jälkeen. Kohteena oli jälleen Ukrainan sähkönjakelu.