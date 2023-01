Dnipron ohjusiskussa kuolleiden määrä nousi Ukrainassa, Venäjä kiistää iskeneensä kerrostaloon

Ukrainassa kuolleiden määrä lauantaisessa Venäjän iskussa Dnipron kaupunkiin on noussut 35:een, kertovat paikallisviranomaiset. Kuolleiden joukossa on kaksi lasta. Isku tehtiin paikalliseen kerrostaloon.

Dnipropetrovskin alueen kuvernöörin Valentyn Reznitshenkon mukaan 39 ihmistä on saatu pelastettua, 75 on haavoittunut ja 35 on kateissa.

Aikaisemmin iskun kerrottiin vaatineen 30 ihmisen hengen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsi sunnuntaina ”Venäjän kansan pelkurimaisen hiljaisuuden” iskusta siviilikohteeseen. Zelenskyin mukaan muut valtiot ympäri maailmaa ovat tuominneet iskun.

– Pelastusoperaatiota tullaan jatkamaan niin kauan kun on olemassa pienikin mahdollistus löytää joku elossa, Zelenskyi sanoi.

Venäjä kiistää tehneensä lauantaisen ohjusiskun kerrostaloon Dniprossa. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan tuhot saattoivat johtua Ukrainan omasta ilmatorjunnasta.

Peskov väitti niin ikään, ettei Venäjän armeija kohdista iskujaan siviilikohteisiin.

Venäjä teki lauantaina lukuisia ohjusiskuja eri puolille Ukrainaa, muun muassa pääkaupunki Kiovaan. Ohjuksia kohdistettiin muun muassa sähkönjakeluun, mikä aiheutti laajoja sähkökatkoja ympäri maata.

Raskaat taistelut Donbassissa Ukrainassa jatkuvat, raportoi Britannian puolustusministeriö

Ukrainassa raskaat taistelut ovat jatkuneet sekä Kreminnan että Bahmutin lohkoilla Donbassin rintamalla Itä-Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Vielä sunnuntaina Ukrainan asevoimat onnistuivat lähes varmasti säilyttämään asemansa Soledarissa Bahmutin pohjoispuolella palkkasotilasyhtiö Wagnerin taistelijoiden jatkuvista hyökkäyksistä huolimatta.

Kreminnan lähellä taistelut ovat olleet hyökkäysten ja vastahyökkäysten sarjoja metsäisessä maastossa. Ukrainan armeija on kuitenkin onnistunut vähitellen työntämään etulinjaa itään Kreminnan kaupungin laitamille.

Näissä olosuhteissa suurin operatiivinen haaste kummallekin osapuolelle on muodostaa sellaisia joukko-osastoja, jotka kykenevät hyödyntämään taktiset onnistumiset läpimurtoina, puolustusministeriö kirjoittaa.