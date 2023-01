Eduskunta palaa joulutauolta: muun muassa sähköalan voittovero ja Nato-kuulemiset aloittavat rutistuksen kohti vaaleja

Eduskunta palaa tänään joulutauolta vaalikauden viimeisten lakihankkeidensa pariin.

Tänään järjestetään vuoden ensimmäinen täysistunto ja lähes kaikki valiokunnat ovat koolla. Täysistunto käsittelee ensimmäisen kerran väliaikaista veroa, jolla valtion on tarkoitus puuttua sähköyhtiöiden kasvaneisiin tuottoihin.

Kuluvalla viikolla odotetaan myös muun muassa perustuslakivaliokunnan kantaa siitä, kuinka suurella enemmistöllä Suomen Nato-jäsenyys tulee hyväksyä eduskunnassa.

Lisäksi perustuslakivaliokunta on näillä näkymin antamassa mietintönsä vammaispalvelulain uudistuksesta. Keskustan Markus Lohi on ennakoinut, että jos valiokunnalta tulee suuria muutosvaatimuksia, on iso kysymys, kykeneekö hänen johtamansa sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelemään niitä ajoissa.

Vaalitaukoon alle kaksi kuukautta

Useimmat keskeneräiset lakihankkeet raukeavat vaalien myötä. Tämä uhka ei kuitenkaan koske Nato-jäsenyyttä, jonka toteutumisesta useat valiokunnat järjestävät tällä viikolla kuulemisia eri alojen ministereiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Useat valiokuntajohtajat ovat ennakoineet STT:lle, että valiokunnissa joudutaan tai voidaan joutua neuvottelemaan lakihankkeista, joita ei ehditä ennen vaaleja käsitellä. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on sanonut, että kaikki valiokunnassa olevat lakihankkeet eivät valmistu tällä vaalikaudella.

Vaalikauden viimeisiä valtiopäiviä on jäljellä vielä vajaat kaksi kuukautta. Eduskunnan odotetaan talven aikana käsittelevän muun muassa myös translakia, kaivoslakia ja hallituksessa kitkaa aiheuttanutta saamelaiskäräjälakia. Myös hallituksen esitys uusista sähkötuista kuuluu oletettavasti työlistalle, mutta tätä esitystä hallitus ei ole vielä antanut eduskunnalle.

Istuntokausi päättyy 3. maaliskuuta, jolloin eduskunta jää vaalitauolle. Eduskuntavaalit järjestetään kuukautta myöhemmin huhtikuun alussa.

Ilkka Hemmilä