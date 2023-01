Elmo Heinosen jatkosopimus jäi pöydälle Australian reissun ajaksi –”Siinähän se tavoite on!”

SalPan tulevan kauden joukkueen ehkä se tärkein pala on vihdoin kiinnitetty: Elmo Heinonen jatkaa kasvattajaseurassaan myös Ykkösessä.

Heinosen jatkosopimus on SalPalle merkittävä paitsi urheilullisesti myös seuran imagon kannalta. Ennen Heinosen sopimusta rajusti uudistuneen joukkueen avainpelaajista vain Oskari Jakonen on lähtöisin Salosta.

Nyt SalPan hyökkäyksessä on kaksi omaa kasvattia, mikä on erittäin tärkeä asia joukkueen omavaraisuuden ja katsojien mielenkiinnon kannalta.

Heinosen jatkosopimus oli pitkään pöydällä, mikä herätti kaikenkarvaisia spekulaatioita miehen jatkosuunnitelmista.

Todellisuudessa sopimus oli jo pitkälle tehty ennen Heinosen viiden viikon Australian reissua.

– Päästiin jo lähelle allekirjoitusta ennen kuin lähdin reissuun. Kun palasin Suomeen, niin kesätyökuviot selvisivät saman tien ja kirjoitin nimen alle, Heinonen kertoo.

Heinonen vieraili Australiassa tyttöystävänsä suvun vieraana.

– Kolme viikkoa tuli oltua Sydneyn seudulla ja pari viikkoa kiersimme itärannikkoa. Pari aika hienoa paikkaa löytyi, ei varmasti jää viimeiseksi reissuksi sinne.

Kakkonen on käytännössä puhdas amatöörisarja, mutta Ykköstä voi pitää jo puoliammattilaissarjana. Sataprosenttista jalkapalloammattilaisen elämää Heinonen ei kuitenkaan pysty elämään.

– No nyt olen opiskelija ja jalkapalloilija, kesällä teen jonkun verran töitä pelaamisen ohella, hän vahvistaa.

Opettajaksi opiskeleva Heinonen suorittaa parhaillaan työharjoittelua Turun normaalikoulussa ja treenaa arkisin neljä kertaa viikossa SalPan kanssa. Sen päälle tulee käytännössä joka viikonloppu yksi harjoitusottelu ennen huhti-toukokuussa alkavaa kautta.

Heinosen paluu takaisin harjoitusvahvuuteen oli pieni kulttuurishokki. Vähän kärjistäen, pukukopissa oli pelkkiä vieraita kasvoja Jakosta ja Joonas Meuraa lukuun ottamatta.

– Olihan se outo fiilis mennä koppiin, jossa suurin osa pelaajista on tuntemattomia. Kopissa oli myös erilainen fiilis kuin ennen, Heinonen myöntää.

SalPan uusista pelaajista Heinoselle ennestään tuttuja olivat samaan aikaan Hongassa ollut Roope Pyyskänen sekä toppari Frans Grönlund, jota vastaan Heinonen pelasi Grönlundin IFK Mariehamn -kaudellaan. Muut uudet kasvot ovat vasta tulossa tutuiksi.

– Hyvä puoli siinä on se, että kun joukkue on jo nyt lähes kasassa, niin päästään hitsautumaan yhteen aikaisin. Kyllä se läppäkin on lähtenyt lentämään.

Kenen vanhan pelikaverin lähtö kirpaisi eniten?

– (miettii pitkään) Jami (Siirtola) oli iso persoona kopissa. Sellaisia kaipaa aina.

Heinosella on aikaisempaa kokemusta Ykkösestä Turun Palloseurasta kaudelta 2021. Tuolla kaudella Heinonen pelasi 20 ottelussa yhteensä 885 minuuttia ja teki kolme maalia.

Mikä on Kakkosen ja Ykkösen suurin ero paitsi että pelaajat ovat parempia?

– Varmaan se, että pelaajien fokus on enemmän jalkapallossa. Kaikki tekeminen, kuten treenimäärät ja intensiteetti treeneissä ovat kovempia ja pelaajien tavoitteet ovat korkeammalla. Myös taustalla pienet asiat hoidetaan paremmin, hän luettelee.

Heinonen lupasi ennen viime kautta tekevänsä 15 maalia. Tuo tavoite ylittyi kolmella maalilla.

Mikä on tämän kauden maalilupaus?

– Ehdin jo miettiä tätä, kun Kahila (SalPan tiedottaja Tuukka) kysyi samaa. Sanotaan, että kaksinumeroinen määrä.

Heinonen nousi viime kaudella SalPan edustusjoukkueen kaikkien aikojen maalipörssissä sijalle neljä. Toni Kuisma on enää yhden maalin päässä ja Antti Hakala 11 maalin päässä.

Olisiko Hakalan ohittaminen sopiva tavoite?

– Siinähän se tavoite on! Hakin ohi on päästävä. En tiennytkään tällaisesta.

Heinosen innostus lopahtaa hieman, kun paljastuu, että laskin maalimäärät väärin. Heinosella on nyt 46 ja Hakalalla 59 maalia. Eli Hakalan saavuttamiseen tarvitaankin 13 maalia.

– No mennään silti sillä.

SalPa kohtaa lauantaina Kupittaalla liigajoukkue Interin harjoitusottelussa kello 13. Ottelu on nähtävissä suorana lähetyksenä Salkkarin digitilaajille.

SalPan sopimuspelaajat

Maalivahdit: Halil Bagci, Joonas Koski, Tatu Österlund.

Puolustajat: Selman El Baset, Frans Grönlund, Jonatan Guseff, Michael John, Joonas Meura, Topi Sistonen.

Keskikenttäpelaajat: Walid Abdelali, Bamo Ahmadi, Mikael Anttila, Aleksi Jännes, Roope Pyyskänen, Otto Rautiainen, Otto Salmensuu.

Hyökkääjät: Elmo Heinonen, Jesse Huhtala, Oskari Jakonen, Miika Koski, Jason Madingu, Matias Sorvali, Jong-Tae Yoon.

SalPan edustusjoukkueen maalipörssi 1984–2022:

1) Jarmo Järvinen 80

2) Antti Hakala 59

3) Toni Kuisma 49

4) Elmo Heinonen 46

5) Jukka Riskilä 41

6) Jari Vuorio 37

7) Jan Lomski 35

8) Mika Lehtinen ja Juha Herne 33

10) Atte Nurminen ja Iku Leino 32