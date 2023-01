Energiavirasto: Suomalaisten kotitalouksien sähkölasku kallistui keskimäärin 53 prosenttia viime vuonna

Suomalaisten kotitalouksien maksama sähkön kokonaishinta kasvoi viime vuonna keskimäärin 53 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna, kertoo Energiavirasto.

Kokonaishinta sisältää energian, sähkön siirron ja sähköveron.

Kotitalouksien maksama sähköenergian hinta nousi vastaavassa ajassa keskimäärin 142 prosenttia, mutta viraston mukaan suomalaisten maksamassa energian hinnassa oli suuria eroja.

Erot johtuvat viraston mukaan siitä, milloin kotitaloudet olivat solmineet sähkösopimuksensa ja millainen sopimus tyypiltään oli. Sähkön hinta kääntyi viime vuonna Euroopassa kovaan nousuun sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Hyökkäyksen seurauksena sähkön tuonti Venäjältä Suomeen päättyi, mikä nosti energian hintaa. Energiaviraston mukaan sähkön tuntihinnoittelu muuttui myös aiempaa heilahtelevammaksi, koska säällä on sähkön kulutukseen ja tuotantoon aiempaa suurempi merkitys.

Uusissa sopimuksissa hinnannousu moninkertainen

Energiaviraston mukaan sähköenergian hinta kääntyi kotitalouksissa nousuun varsinkin kesällä ja loppuvuonna, kun sähkösopimusten hinnat kääntyivät nousuun. Viraston mukaan uusien toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tarjoushinnat nousivat 353 prosenttia eli yli 3,5-kertaisiksi vuoden takaisesta. Kaksivuotisten määräaikaisten sähkösopimusten hinta nousi viime vuonna kotitalouksille 112 prosenttia.

Energiavirasto selvittää parhaillaan myös kuluttajien tekemiä valituksia sähkön myyntiyhtiöiden hinnankorotuksista.

Edelleen Suomessa on kuitenkin viraston mukaan kotitalouksia, joilla on määräaikainen sähkösopimus voimassa hinnalla, joka on nykyiseen hintatasoon nähden edullinen.

Sähkön kulutus laski loppuvuonna

Sähköntuotanto pysyi viime vuonna Suomessa likimain ennallaan, mutta sähkön kulutus kääntyi viime vuonna laskuun. Laskenut kulutus osaltaan helpotti Energiaviraston mukaan Venäjän päättynyttä sähköntuonnin kompensoimista ja mahdollista sähköpulaa. Joulukuussa sähkönkulutus laski kymmenen prosenttia vuoteen 2021 verrattuna, ja kulutus laski myös aiempina syyskuukausina.

Viranomaiset ovat kannustaneet suomalaisia säästämään sähköä varsinkin kulutuksen huippuaikoina, jottei Suomessa jouduttaisi turvautumaan sähkökatkoihin.

Suomen sähköntuotannon ennakoidaan kasvavan tänä vuonna muun muassa siksi, että Olkiluoto 3 -ydinvoimalan on määrä saada kaupallinen tuotantonsa käynnistymään.

Markku Uhari