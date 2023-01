Aurinkoenergian tuotanto on leviämässä talojen katoilta tasamaalle jopa satojen hehtaarien paneelikentiksi. Varsinais-Suomessa on vireillä kymmeniä teollisen kokoluokan hankkeita.

Toimittajat ja kuvaajat parveilivat Astrum-keskuksessa kosteana joulukuun päivänä yhdeksän vuotta sitten. Suomen tietotoimisto STT välitti lehdistötiedotteen, joka nousi valtakunnan uutisotsikoihin.

”Saloon valmistui Suomen suurin aurinkovoimala”, tiedotusvälineet kertoivat.

Astrum-keskuksen katolle oli asennettu 1 344 aurinkopaneelia. Se oli valmistuessaan jopa Ruotsin suurinta aurinkovoimalaa isompi. Salolainen monialayrittäjä ja kiinteistösijoittaja Lasse Jokinen piti investointia järkevänä. Hän huomautti, ettei kukaan tiedä, paljonko sähkö maksaa vaikka viiden vuoden päästä.

Jokisen ennustus on käynyt toteen. Kallis sähkö on saanut sijoittajat liikkeelle, ja satojen miljoonien eurojen voimalahankkeisiin on nyt tarjolla pääomaa ulkomailta. Saloon kaavaillaan laitoksia, joissa olisi yhteensä jopa puoli miljoonaa aurinkopaneelia.

Lupaviranomaiset ovat hämillään.

Sähköverkkoyhtiö Carunan myynti- ja asiakaspäällikkö Lauri Latosaarelle viime vuosi oli työteliäs. Varsinais-Suomesta ryöpsähti yllättäen kymmeniä kyselyitä aurinkovoimaloiden liittämisestä valtakunnanverkkoon. Eikä nyt puhuta omakotitaloista.

– Kyselyiden määrä on moninkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Se alkoi jo keväällä, mutta kesä ja syksy olivat tosi kiireisiä.

Latosaaren mukaan ylivoimaisesti suurin osa kyselyistä koskee 1– 2 megawatin voimaloita, mutta joukossa on myös joitain 5–10 megawatin voimaloita sekä pari erittäin suurta yli 10 megawatin voimalaa.

Aurinkovoimaloiden kokoa voi olla hankala hahmottaa. Mittakaavaksi käy Perniöntien varrelta Salo Energia Oy:n aurinkopaneelikenttä, jonka teho on yksi megawatti. Sekin ehti hetken aikaa olla Suomen toiseksi suurin.

– Kaikkia liityntöjä ei voida toteuttaa, mitä asiakkaat ovat kysyneet. Uskon kuitenkin, että kevään aikana päästään rakentamaan jo useampia voimaloita. Siellä on vakavasti otettavia hankkeita, Latosaari sanoo.

Westankärrin kartanon mailla Kemiönsaarella on päästy jo rakennustöihin. Lammaslaitumelle sijoitetaan 3 600 aurinkopaneelia niin, että eläimet voivat laiduntaa siellä edelleen. Voimala on ensimmäinen, joka liitetään suoraan Carunan keskijänniteverkkoon.

Salosta energiayhtiöt ovat etsineet rakennuspaikkoja ojitetuilta soilta. Helsinkiläinen Forus Oy ja espoolainen Pohjan Voima Oy suunnittelevat aurinkosähkön tuotantoa Isokylän Rahkasuolle, Perniön Melassuolle ja Teijon Kurvassuolle. Hankealueet kattavat yhteensä yli 430 hehtaaria.

Pisimmällä ollaan Melassuolla, josta Salon seurakunta on vuokrannut voimalayhtiölle kuutisenkymmentä hehtaaria maata.

”Alue ei ole ollut luonnontilassa enää vuosiin, koska se on kuivattu. Sillä ei ole samanlaista luontoarvoa kuin koskemattomilla alueilla eikä siellä ole juurikaan puustoa”, kirkkoherra Timo Hukka arvioi tiedotteessa kesäkuussa.

Joulukuussa Salon ympäristönsuojelu antoi lausunnon, jonka mukaan Melassuon voimalasta aiheutuu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. ”Hanketta ei voi pitää tarkoituksenmukaisena”, rakennus- ja ympäristölautakunta totesi yksimielisesti.

Yhtäkkinen kiinnostus aurinkoenergiaan näkyy kantaverkkoyhtiö Fingridissä, joka on tänä vuonna kirjannut liityntäkyselyitä peräti 37 gigawatin eli 37 000 megawatin edestä.

– Suurimmat hankkeet ovat ydinvoimalan luokkaa, johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä toteaa.

Teollisen kokoluokan voimaloille pitäisi löytää rakennusmaata kymmeniätuhansia hehtaareja. Moni kysely on kuitenkin vasta pelkkä ajatus. Jyrinsalo arveleekin, että hankkeista ehkä joka kymmenes voi toteutua tulevina vuosina.

– Isoista maaplänteistä on kysymys, mutta Suomi on eurooppalaisittain harvaan asuttu maa ja meillä on tilaa, Jyrinsalo näkee.

Aurinkoenergia kiinnostaa myös tuulivoiman tuotantoon keskittyneitä yrityksiä. Someron Palmankalliolle neljää tuulivoimalaa rakentava Ilmatar havittelee yli sadan megawatin aurinkovoimalaa Loimaalle. Samaan aikaan se rakentaa ja suunnittelee yli kahtasataa uutta tuulivoimalaa ympäri Suomen.

Energiayhtiöiden kilpailu aurinkovoimaloiden rakennuspaikoista muistuttaa suuresti kisaa, jota käytiin aikoinaan tuulivoiman tuotantoon soveltuvista alueista. ”Seudulle suunnitellaan parhaillaan ainakin 84 uutta tuulivoimalaa”, Salon Seudun Sanomat uutisoi lokakuussa 2011. Vireillä oli toistakymmentä mittavaa hanketta.

Tuulivoimaloista syntyi repiviä riitoja, jotka koettelivat päättäjien lisäksi myös kyläläisten ihmissuhteita. Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus käsittelivät joukoittain valituksia.

Montaa voimalaa ei Salon seudulle noussut. Uusiutuvan energian yhtiöt lähtivät rakennustöihin Pohjanlahden rannikolle. Tällä hetkellä siellä tavoitellaan jo 20 megawatin merituulivoimaloita, joiden kokonaiskorkeus olisi jopa 300 metriä.

Auringon kokonaissäteily on vahvimmillaan eteläisessä Suomessa, jossa se on lähes Pohjois-Saksan luokkaa. Salon seutu on keskellä vyöhykettä, jossa auringosta on saatavissa suurin hyöty.

Vielä kymmenen vuotta aurinkosähköä pidettiin Suomessa mökkiläisten puuhasteluna. Keskusteluissa jahkailtiin lähinnä siitä, paistaako täällä aurinko vai. Suomi oli aurinkoenergian tuottamisessa kääpiö, jota ei huomioitu edes eurooppalaisissa vertailussa.

Sittemmin vauhti on kiihtynyt. Salossa on Carunan mukaan jo toistatuhatta aurinkovoimalaa, joiden teho on yhteensä 11 megawattia. Suurin osa aurinkosähköjärjestelmistä on asennettu pientaloihin.

Nyt aurinkovoiman tuotanto on leviämässä kiinteistöjen katoilta tasamaalle kymmenien ja jopa satojen hehtaarien paneelikentiksi. Se askarruttaa lupaviranomaisia.

– Olemme etsikkovaiheessa, ja kaipaamme valtakunnallista ohjeistusta. Yhteiskunta on vähän hidas liikkeissään, suunnittelujohtaja Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta sanoo.

Saarentoa askarruttaa kysymys aurinkovoimaloiden rakentamisen reunaehdoista. Miten pitäisi huomioida herkät kohteet, luonnonsuojelualueet, kulttuuriympäristöt ja arvokkaat maisema-alueet. Soitakin pyritään ennemmin ennallistamaan kuin kuivaamaan.

Tästä maakuntien kaavoitusjohtajat aikovat keskustella ympäristöministeriössä ensi viikolla.

– Salon seudulla rakentaminen ei saisi olla kovin villiä, vapaata ja hallitsematonta, Saarento pohtii.

Suunnitelmat suurista aurinkovoimaloista mietityttävät myös Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lundia, joka on tutkinut vaihtoehtoisia ja uusiutuvia energialähteitä vuosikymmeniä. Lund on myös Suomen ilmastopaneelin jäsen.

– Tekniikkaa ja taloutta on pidetty tärkeimpinä kriteereinä, mutta nyt tulee kaksi muutakin tärkeää kriteeriä: luontoarvot ja sosiaalinen hyväksyntä. Nämä kaikki neljä pitää ottaa huomioon. Ympäristövaikutukset ovat aina tärkeä kysymys.

”Rakentaminen on hallittua, kun asioita ei tarvitse käsitellä kaikissa oikeusasteissa.”

Peter Lund varoittaa virheistä, ja patistaa ympäristöministeriötä antamaan ohjeistusta. Ensimmäiseksi pitäisi kartoittaa maakunnittain kohteet, jotka soveltuvat teollisen mittakaavan laitoksille.

– On aina vaara, että tulee villin lännen meininki. Lupa-asiat kestävät, jos mennään virheiden kautta kaksi askelta eteenpäin ja yksi taaksepäin. Rakentaminen on hallittua, kun asioita ei tarvitse käsitellä kaikissa oikeusasteissa. Se on myös yritysten etu, Lund korostaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto älähti, kun saksalainen konserni kertoi suunnittelevansa Pohjoismaiden suurinta aurinkovoimalaa Uudenkaupungin Kalantiin. Yli 300 hehtaarin alue on pääosin metsää.

Luonnonsuojeluliiton mielestä hankkeesta tehdyt selvitykset ja kuulemiset olivat olleet suppeita ja puutteellisia. Se piti hanketta valtakunnallisena ennakkotapauksena ja vaati Varsinais-Suomen ely-keskukselta ympäristövaikutusten arviointia.

Ely-keskus päätti, ettei yva-selvitystä tarvita.

Ranska hyväksyi marraskuussa lain, joka edellyttää kaikkien vähintään 80 auton parkkipaikkojen kattamista aurinkopaneeleilla. Laki koskee sekä uusia että vanhoja pysäköintialueita. Muualla Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa on katettu isojakin pysäköintialueita.

– Rakennettu ympäristö on Suomessa jäänyt vähemmälle, vaikka se on hirveän hyvää aurinkoenergian käyttöön. Olemassa olevan infran käyttö on fiksua, Lund toteaa.

Suomen Aurinkoenergiayhdistyksen toiminnanjohtaja Christer Nyman sanoo, että Suomessa on katettu aurinkopaneeleilla vain ”joitain rivitalojen autokatoksia”. Suurin syy on hänen mukaansa hinta.

– Teräsrakenteet nostavat kustannuksia huomattavasti. On halvempaa asentaa telineet katolle, suolle tai pellolle. Kattotilaa löytyy vielä aika paljon. Kunhan niitä on saatu ensin rakennettua, niin sitten ehkä voi miettiä tällaisia ratkaisuja.

Aurinko on nopeimmin kasvava uusiutuvan energian lähde maailmalla. Syksyllä julkaistu selvitys kertoo, että aurinkosähkön määrä kasvaa Euroopassa vuoteen 2030 mennessä paljon rivakammin kuin oli arvioitu ennen Ukrainan sotaa.