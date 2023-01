Erdogan: Ruotsin ja Suomen luovutettava 130 terroristia Turkkiin, jotta Turkki hyväksyy maiden Nato-jäsenyyden

Ruotsin ja Suomen on luovutettava 130 terroristia Turkkiin, jotta Turkki hyväksyy maiden jäsenyyden sotilasliitto Natoon, presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi sunnuntaina turkkilaismedian mukaan. Asiasta kertoo ruotsalaislehti Expressen.

Turkki on vaatinut toistuvasti Suomea ja Ruotsia palauttamaan terroristeina pitämiään ihmisiä. Turkin vaatimat lukumäärät ovat vaihdelleet, mutta Ruotsilta on toistuvasti vaadittu 73 ihmisen palauttamista.

Turkki on asettanut sekä Suomelle että Ruotsille useita vaatimuksia ehdoksi maiden Nato-jäsenyyksien ratifioinnille. Jäsenyyksien toteutuminen on kiinni vielä Turkin sekä Unkarin ratifioinneista. Unkari on luvannut hoitaa ratifioinnin helmikuun alussa, mutta Turkki ei ole missään vaiheessa antanut ratifioinnille aikataulua.

Turkki on ilmaissut odottavansa Suomelta ja Ruotsilta vielä konkreettisia askelia, mutta maa ei ole täsmentänyt mitä lisätoimia se vaatii Suomelta terrorismin suhteen.

Turkki vaatinut Ruotsilta lakimuutoksia

Perjantaina Erdoganin tiedottaja Ibrahim Kalin sanoi, että Ruotsin parlamentin on ensin tehtävä vaadittuja lakimuutoksia, jotta Turkin parlamentti voisi ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyyden.

Kalin arvioi Ruotsin lakimuutoksissa kestävän ainakin kuusi kuukautta. Turkki on vaatinut Ruotsilta muun muassa terrorilakien tiukentamista.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterin lauantaina julkaisemassa haastattelussa uskovansa, että Nato-jäsenyyksien ratifioinnissa on odotettava Turkin vaalien jälkeiseen aikaan. Turkissa järjestetään parlamentti- ja presidentinvaalit kesäkuussa.

Niinistön mukaan ei ole myöskään nähtävissä tilannetta, että Suomesta tulisi Naton jäsen ennen Ruotsia.

Saara-Miira Kokkonen