Erdoganin mukaan Ruotsin ei pidä odottaa tukea Nato-jäsenyydelleen Koraanin polttamisen jälkeen – Haavisto haluaisi kolmenkeskisen tapaamisen Turkin ja Ruotsin kanssa koolle mahdollisimman pian

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan Ruotsin ei pidä odottaa Turkin tukea jäsenyydelleen sotilasliitto Natossa viikonloppuna tapahtuneen muslimien pyhän kirjan, Koraanin, polttamisen jälkeen.

– Ruotsin ei pidä odottaa meiltä tukea Natoa varten. On selvää, että he, jotka aiheuttivat tällaisen häväistyksen maamme lähetystön edessä, eivät voi odottaa meiltä mitään hyväntahtoisuutta Nato-jäsenyyshakemuksensa suhteen, Erdogan sanoi.

– Te annatte terroristijärjestöjen jatkaa amok-juoksuaan ja odotatte sen jälkeen tukea päästäksenne Natoon. Sitä ei tule tapahtumaan, presidentti jatkoi.

Erdoganin mukaan Koraanin polttaminen on loukkaus kaikkia ihmisiä kohtaan, ei pelkästään muslimeja. Presidentti kritisoi myös sitä, että Ruotsin viranomaiset ovat sallineet kurdiryhmien käyttää kielletyn Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n lippuja mielenosoituksissaan.

Äärioikeistolaispoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin mielenilmauksessaan Turkin suurlähetystön lähellä lauantaina. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on tuominnut teon.

Turkki oli raivoissaan jo perjantaina, kun tieto Paludanin mielenosoituksen sallimisesta tuli. Turkki perui Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin tälle viikolle suunnitellun vierailun Turkkiin ja kutsui Ruotsin Turkin-suurlähettilään puhutteluun.

Ruotsin ulkoministeri ei kommentoinut

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström sanoi maanantaina uutistoimisto TT:lle lähettämässään viestissä, ettei hän halua ottaa kantaa Erdoganin kommentteihin.

– Haluan ensin tietää tarkalleen, mitä on sanottu. Ruotsi tulee kuitenkin kunnioittamaan Ruotsin, Suomen ja Turkin yhteisymmärrysiakirjaa Nato-jäsenyyttämme koskien, kirjoitti Billström.

Turkin lisäksi useat muutkin muslimimaat ovat olleet tyrmistyneitä Koraanin polttamisesta. Muun muassa Istanbulissa ja Bagdadissa osoitettiin maanantaina mieltä Ruotsin suurlähetystöjen lähellä.

Paludan itse kommentoi Koraanin polttamistaan iltapäivälehti Expressenille toteamalla, ettei se sujunut niin kuin hän oli ajatellut. Paludan vakuutti kuitenkin, ettei kadu tekoaan, koska siihen olivat syynä ”tärkeät poliittiset syyt”.

Haavisto: Onneton tapahtuma

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Koraanin polttaminen Ruotsissa oli ”onneton tapahtuma”, jota ei olisi tarvittu. Haavisto huomautti, että Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa on ollut monia vaikeuksia jo ilman sitäkin.

Haavisto antoi kommenttinsa asiaan tiedotustilaisuudessa EU:n ulkoministerien kokouksen jälkeen.

Haavisto kertoi käyneensä maanantaina puhelun Turkin ulkoministerin Mevlüt Cavusoglun kanssa. Haaviston mukaan kolmenkeskinen tapaaminen Ruotsin, Suomen ja Turkin välille olisi hyvä saada koolle niin pian kuin mahdollista.

Haavisto totesi, että tärkeintä on nyt koko Nato-alueen turvallisuus. Tämä on hänen käsityksensä mukaan ollut myös se argumentti, jonka Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on esittänyt Turkille.

—

Lähteinä myös uutistoimisto AFP ja uutistoimisto TT

Hannu Aaltonen, Mikko Gustafsson