Salon Vilppaan suoritustaso miesten Korisliigassa on heilahdellut sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä villisti ottelujen sisälläkin. KTP taas on ollut harvinaisen selvästi oikein hyvä hyökkäys- ja oikein huono puolustusryhmä.

Vilppaan pelaajamateriaali on hieman laajempi, mistä on ollut sille syksyn ja alkutalven aikana hyötyä harjoituksissakin. Viisi vastaan viisi -treenien merkitys on varsin suuri Korisliigassakin, jossa ulkomaalaispelaajat vaihtuvat lähes järjestään uusiin kausien välillä.

– Treenien pitäisi olla viisi vastaan viisi -painotteisia, mutta meillä niin ei valitettavasti esimerkiksi flunssa-aallon aikana ollut. Otteluihin on saatu pelaajia suhteellisen hyvin, mutta laadukkaita harjoituksia olisi toivonut olevan enemmän, harmittelee KTP:n päävalmentaja Roope Mäkelä.

Suunnilleen samoihin lopputuloksiin voi siis päätyä monilla eri tavoilla. Tästä osoituksena toimii se, että kyseiset joukkueet ratkovat lauantaina ylemmän jatkosarjojen paikkoja omalta osaltaan.

Edistyneissä tilastoissa KTP on ollut hyökkäyksellisesti liigan kolmanneksi paras ja puolustuksellisesti toiseksi huonoin joukkue.

Niinpä Vilppaan sentterin KeyShawn Feazellin pelaaminen ja pelikunto sairastelun jälkeen on poikkeuksellinen olennainen asia.

– Meillä on ollut ongelmia palloskriinipuolustuksessa. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä, ketkä skriinien tekijät vastaan tulevat, Mäkelä mietti torstaina.

Siinä missä Vilppaan alkukauden heikkoudet eli pallonmenetykset ja levypallot ovat paikoin kääntyneet parempaan suuntaan, on kyseinen levypallopelaaminen ollut myös KTP:n hankaluus. Siinä on osaselitys suureen vastustajan tekemien pisteiden keskiarvoon. Samaan aikaan joukkue on vastustajilleen vaarallinen hyökkäyspäässä.

Tilastot eivät ole tässä tapauksessa emävale, mutta täysin mustavalkoisinakaan niitä ei pidä tulkita.

– Meidän vahvuutemme on nopeissa hyökkäyksissä. Hallittu kaaos on ehkä vähän liioittelua, mutta tällä materiaalilla on mielestäni järkevintä pelata varsin vapaata peliä, Mäkelä mainitsee.

– Toisaalta taas: kun otamme esimerkiksi haluamamme nopean kolmen pisteen heiton, joka sattuu menemään ohi, niin silloin puolustusasemat voivat olla hankalat, Mäkelä muistuttaa.

Ja kun levypalloissa on tullut takkiin, ei KTP ole päässyt aina juoksemaan haluamaansa määriä nopeita hyökkäyksiä. Niissä tilanteissa korostuvat pallolliset edunluojat, joista Joonas Lehtoranta ei Salohallissa pelaa.

Se hankaloittaa vierasjoukkueen kokonaisuutta, mutta tilanne ei kuitenkaan ole niin tukala kuin taannoin Lahdessa. Nopeissa hyökkäyksissä elementissään olevaa Vili Nymania ei lähtökohtaisesti tarvitse uhrata pelintekijäksi, kun taas Vilpas on saamassa Roope Ahosen takaisin mukaan.

Pieni yksityiskohta on se, että KTP on Kobrien ohella ainoana joukkueena pelannut koko alkukauden samalla ulkomaalaisnelikolla.

– Emme ole missään vaiheessa edes harkinneet muutoksia sille osastolle, Mäkelä kuittaa.

Vilppaan ja KTP:n erot koti- ja vieraspelaamisessa ovat puolestaan olleet koko liigan suurimmat. Salohallin kotietu on siis varsin painava, joskin ottelutapahtuma on poikkeuksellinen junioriturnauksen päätöstapahtuman myötä. Vastaava ”AND1-ottelu” keräsi viimeksi eli kolme vuotta sitten 2 383 katsojaa.

VILPAS–KTP LAUANTAINA KELLO 17 SALOHALLISSA

Huomio juniorit: Ottelun ratkaisu voi piillä taas Mikko Koivistossa

Lähtokohdat: Ottelun voittaja on hyvin lähellä ylempää jatkosarjaa. Tappiokaan ei vielä romuta mitään, mutta paikka kuuden parhaan joukossa ei enää siinä vaiheessa olisi kummallakaan omissa käsissä.

Vilppaan nousu marraskuussa Kotkassa päätösneljänneksellä 16 pisteen takaa voittoon oli yksi kauden käännekohdista. Tuosta ottelusta lähtien Vilppaan voitto–tappiolukemat ovat 7–4, KTP:n 4–6.

Seuraa häntä: Mikko Koivisto. Kun katsomossa on poikkeuksellisen paljon uutta ja nuorta yleisöä, on Vilppaan kapteeniin syytä kiinnittää katseita. Taas kerran olennainen asia on se, miten hyvin Vilpas onnistuu pelaamaan Koivistolle laadukkaita kolmen pisteen heittopaikkoja. Eikä toki unohdeta sitä koko kauden mittaista ja yhteensä 37 onnistuneen vapaaheiton putkeakaan.

Kokoonpanot:

Vilpas: Jalon Pipkins, Quentin Goodin, Perttu Blomgren, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Roope Ahonen, Onni Mäkynen, Niilo Kärkkäinen, Riku Laine, Isaiah Crawley. Todennäköinen: KeyShawn Feazell. Epätodennäköinen: Ladavius Draine. Ei varmoja poissaolijoita.

KTP: Brandon Sly, Brandon Tabb, Joonas Timonen, Vili Nyman, Juho-Matti Henttonen, Mubashar Ali, Roydell Brown, Jordan Giles, Topias Kuukkanen. Epävarmat: Jasper Mussalo, Niko Mykrä. Poissa: Joonas Lehtoranta.

Tulosennuste: 93–86