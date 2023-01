Heliövaara ja Glasspool kohtaavat toisella kierroksella villillä kortilla mukaan päässeet australialaiset

Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Lloyd Glasspool etenivät tenniksen Australian avoimen mestaruusturnauksen nelinpelin toiselle kierroksella voittamalla yhdysvaltalaiset Nathaniel Lammonsin ja Jack Withrow’n 7–6 (7–3), 6–3.

– Voitto oli se, mitä ekalta kierrokselta haettiin. Meillä oli aika tiukka vastus, hyvin syöttäneitä amerikkalaisia. Täytyy olla tosi tyytyväinen siihen, miten pelattiin, Heliövaara kommentoi.

– Taktisesti onnistuttiin. Pidettiin kaikki omat syöttövuorot ja sitten nostettiin tasoa ekan erän tie-breakissa ja myös toisen erän alussa saatiin vihdoin sitten yksi syötönmurto vastustajan syöttövuorossa.

Heliövaara piti hyvänä sitä, että hänen ja Glasspoolin otteet paranivat avausottelun mittaan.

– Hyvää oli se, että koko ajan parannettiin ottelun sisällä. Vaikka alussa tuli muutama huonompi suoritus, se kuuluu lajiin. Ehdottomasti paransimme matsin sisällä, ja se tuo itseluottamuksen, että kun jatketaan siitä mihin tänään jäätiin seuraavalla kierroksella, sitten sujuu hyvin.

Heliövaara ja Glasspool kohtaavat toiselle kierroksella australialaiset Rinky Hijikatan ja Jason Kublerin, jotka pääsivät kauden ensimmäiseen grand slam -turnaukseen villillä kortilla.

– En ole nähnyt heidän nelinpeliään oikeastaan yhtään. Varmaan pystymme skouttaamaan heidän ensimmäisen kierroksen pelinsä.

Hijikatan sijoitus nelinpelin maailmanlistalla oli 277:s ja Kublerin 163:s. Rankingin perusteella australialaispari lähtee haastajana peliin Heliövaaraa ja Glasspoolia vastaan.

– Toisaalta kotiyleisönsä edessä pelaava tiimi on aina paha. Tunnetusti täällä Australiassa kannustajat ovat aina aika hyvin mukana, ja moni pelaaja siitä syttyy. Olen nähnyt heidän kaksinpelejään, ja he osaavat siinä ottaa yleisön mukaan. Siinä pitää olla tarkkana, keskittyä omaan tekemiseen ja kyllä me olemme nelinpelissä ennakkoon selvästi kovempi tiimi. Yritetään pitää matsi meidän näköisenä, niin sitten varmasti menee hyvin, Heliövaara ennakoi.

Ruusuvuorelle nelinpelissä tappio

Miesten kaksinpelin toisella kierroksella jo tappion kokenut Emil Ruusuvuori hävisi myös nelinpelissä ecuadorilaisparinsa Diego Hidalgon kanssa.

Ruusuvuori/Hidalgo hävisi kolmanneksi sijoitetulle parille Marcelo Arevalo El Salvador/Jean-Julien Rojer Hollanti erin 1–6, 6–7 (7–1).

Helen Scott-Smith, Raiko Häyrinen