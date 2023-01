Heliövaara voitti Adeleiden ATP-turnauksen ja nousi maailmanlistalla kymmenen parhaan joukkoon

Harri Heliövaara ja Lloyd Glasspool avasivat vuoden 2023 voittamalla miesten nelinpelin Australiassa Adelaiden ATP-turnauksessa. Loppuottelussa Heliövaara ja hänen brittiparinsa kukistivat Britannian Jamie Murrayn ja Uuden-Seelannin Michael Venusin erin 6–3, 7–6 (7–3).

– Ei olisi voinut parempaa aloitusta saada vuodelle. Täytyy olla tyytyväinen, että kehitystä tulee edelleenkin. Kolmas vuosi yhdessä Lloydin kanssa, ja tuntuu että vuodenvaihteessa treenikentällä tuli tehtyä oikeita asioita. Tämä viikko oli erittäin onnistunut, kuten tuloksestakin näkee, mutta olimme myös kentällä todella hyviä. Meillä oli luottavainen olo joka matsissa. Menimme finaalissakin kentälle sillä ajatuksella, että tehdään se mitä osataan, se riittää, Heliövaara kertoi.

Turnausvoitto nostaa 33-vuotiaan Heliövaaran nelinpelin maailmanlistalla kymmenen parhaan joukkoon.

– Se on suoritus, mitä täytyy uran jälkeen taas ihmetellä, että tulipa tehtyä hienoja juttuja. Tällä hetkellä on jopa vaikea uskoa. Niin paljon on tapahtunut hienoa juttuja parin viime vuoden aikana. Se tarkoittaa, että on aika maailman kärjessä. Ihan superhienot fiilikset. Kyllä siitä voi olla ylpeä, että on tehnyt oikeita asioita ja oikeita valintoja elämässä.

”Matsi kerrallaan nautitaan”

ATP-turnausvoitto oli Heliövaaran ja Glasspoolin kolmas yhteinen. Yhteensä suomalainen on voittanut neljä ATP-turnausta.

– Ollaan henkisesti valmiimpia finaaleissa. Ei tule tyhjä olo siitä, että ollaan finaalissa, vaan tyhjä olo tulee vasta, kun on voitettu finaali. Me laitoimme tälle vuodelle ison tavoitteen, että titteleitä otetaan.

Heliövaaran ja Glasspool pelaavat ensi viikolla toisen turnauksen Adelaidessa ennen viikon päästä alkavaa Australian avointa mestaruusturnausta.

– Tennispelaaja tykkää pelaamisesta. Mielellään pelataan paljon matseja. Toki täällä on kuumat olosuhteet, ja täytyy pitää huolta, ettei vedä itseään piippuun. Mutta kyllä siinä saa neljä päivää taukoa ennen Adelaiden toisen turnauksen jälkeen ennen kuin Melbournessa Aussi Open alkaa. Matsi kerrallaan nautitaan.

Helen Scott-Smith, Raiko Häyrinen