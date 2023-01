Sähkön kuluttajahinta ei todennäköisesti nousekaan ennustettuihin hirmuhintoihin sydäntalven aikana.

Suomessa ennustettiin vielä joulukuun alkupuolella, että kuluttajien maksama hinta pörssisähköstä nousisi helmikuussa keskimäärin 55 senttiin kilowattitunnilta. Helmikuu on tilastollisesti kylmin talvikuukausista.

Energiamarkkinoita työnsä puolesta seuraava Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa arvioi, että todellisuudessa jäädään alle puoleen ennustetuista hirmuhinnoista.

– Nyt odotus on 20–25 senttiä kilowattitunnilta. Yllätyin itsekin, kuinka kauas viime syksyn kauhuennusteista on tultu, Kiskossa asuva Salomaa sanoo.

Salomaa perustaa arvionsa sähkömarkkinoiden futuureihin, joilla sähkön tuottajat sekä vähittäismyyjät ja isot sähkönkäyttäjät sopivat sähkön hinnasta tulevaisuudessa.

Futuurilla sähkön tuottaja varmistaa saamansa hinnan tulevaisuudessa. Sähkön vähittäismyyjä taas haluaa kiinnittää hinnan johonkin, jotta se uskaltaa tehdä esimerkiksi määräaikaisia ja kiinteähintaisia sopimuksia omien asiakkaidensa kanssa.

Outokummun tapaiset suuret teollisuusyritykset pyrkivät varmistamaan futuureilla, millä hinnalla ne saavat tulevaisuudessa sähköä ja raaka-aineita. Näin ne uskaltavat itse tehdä tarjouksia esimerkiksi teräksestä asiakkailleen.

– Futuuri kertoo, minkälaisia pelkoja ja toiveita markkinoilla toimijoilla on. Sen sivutuotteena voidaan ennustaa tulevaa. Futuurit tosin elävät koko ajan: esimerkiksi korona-aika ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat heilautelleet niitä rajusti, Pekka Salomaa muistuttaa.

Salomaan mukaan futuurit ennakoivat vielä joulukuun alkupuolella, että sähkön hinta olisi Suomen alueella helmikuussa 450 euroa megawattitunnilta.

– Siihen päälle arvonlisävero ja myyjän kate olisi tarkoittanut noin 55 sentin hintaa kuluttajalle ilman siirtoa, hän laskee.

Futuurit kääntyivät loppuvuonna laskuun, ja nyt suurimmat pelot jättilaskuista ovat hälvenemässä.

– Tietysti tässä kohtaa pitää muistuttaa, että milloin tahansa, myös helmikuussa voi tulla hirveän suuria eroja pörssisähkön tuntikohtaisissa hinnoissa. Sähkön hintaa kannattaa seurata, ja kotiin kannattaa miettiä tekniikkaa, joka mahdollistaa sähkön kulutuksen ohjaamista halvemman sähkön ajalle, Salomaa sanoo.

Mitä futuurit kertovat sähkön hinnasta tulevaisuudessa? Julkisuudessa on odotettu sähkön hinnan laskevan keväällä selvästi, mutta tilanne muuttuu, kun katsotaan pidemmälle.

– Kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä markkinat odottavat taas hinnan nousua 15–20 senttiin kilowattitunnilta. Sitä ennen voi tapahtua kuitenkin vielä paljon, Pekka Salomaa muistuttaa.

Mille tasolle sähkön hinta asettuu, kun maailman tilanne rauhoittuu?

Ukrainan sodan loppumista ei voi ennustaa, mutta vuoden 2025 futuurit kertovat, että markkinat odottavat sähkön verottoman hinnan laskevan kahden vuoden päästä noin seitsemään senttiin kilowattitunnilta.

– Siihen myyjän kate ja verot päälle, ja oltaisiin pyöreillä luvuilla kymmenen sentin kuluttajahinnoissa, Pekka Salomaa päättelee.

Ennen joulua uutisoitiin, että Ruotsin kantaverkkoyhtiö ennustaa Suomeen jopa reilusti alempia hintoja. Sen arvio liikkui kuuden sentin hinnassa kilowattitunnilta.

Salomaa korostaa, että arvioihin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Mikä on Norjan vesitilanne? Miten maakaasun hinta kehittyy? Miten Olkiluoto 3 tuottaa? Paljonko Suomeen ehditään rakentaa uutta tuuli- ja aurinkovoimaa?

– Todellisuus ei koskaan mene juuri niin kuin ennustetaan, hän alleviivaa.

”Sähköä kannattaa edelleen säästää”

Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa toivoo, että ihmiset eivät luovu sähkön säästöstä, vaikka pelätyt hirmuhinnat eivät toteutuisikaan. Sähköpula ja kiertävät sähkökatkot ovat edelleen uhkana.

– Tämä on kriittinen juttu. On tärkeää, että sähköä säästetään, erityisesti kun hinta on kallis eli sähköä on niukalti, hän korostaa.

Salomaan mukaan Suomi ei ole vieläkään omavarainen sähköntuotannossa. Sähköä ei voida ostaa takavuosien tapaan lisää Venäjältä. Muilla lähinaapureillakin on tiukka energiatilanne. Olkiluodon ydinvoimalan kolmas yksikkö ei vielä kykene täyteen tuotantoon.

– Kuluva talvi on nyt kriittinen, mahdollisesti vielä seuraava. Siksi on tarpeen hillitä kulutusta, Salomaa alleviivaa.

– Tilanne voi olla sähköntuotantokapasiteetin kasvaessa jo parin vuoden mittaan paljon rauhallisempi. Moni voi kuitenkin jatkossa hyötyä, jos on alkanut katsoa sähkönkäyttöään tarkemmalla silmällä ja keksinyt pysyviä säästötapoja, hän lisää.

Suomalaiset onnistuivat säästämään sähköä loppuvuoden aikana, ja säiden kannalta leppoisa joulukuun ja vuodenvaihteen tienoo helpotti tilannetta. Salomaa pitää peukkuja, että talvi jatkuisi lempeänä.

– Hyvää on, että loppiaiseksi ennustetut pakkaset ovat jäämässä lyhytaikaisiksi. Toivottavasti helmikuukin olisi maltillinen.