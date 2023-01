HS: Norjalaisyhtiö valmistelee historiallisen mittavaa investointia Suomeen

Norjalaisyhtiö Blastr Green Steel suunnittelee terästehtaan rakentamista Inkooseen, kertoo Helsingin Sanomat. Tieto on hankittu kahdesta eri lähteestä, ja sen vahvistaa lehdelle yhtiön toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusen.

Wittusen sanoo, että tontin hyödyntämisestä on jo tehty aiesopimus. Tehdas tulisi Fortumin entisen kivihiilivoimalan alueelle.

HS kertoo, että yhtiö on alustavasti arvioinut investoinnin arvoksi neljä miljardia euroa. Toteutuessaan se olisi yksi Suomen historian suurimmista teollisista investoinneista.

Jutun mukaan investointipäätös ei ole lopullinen, vaan seuraavaksi yhtiö tekee kannattavuuslaskelman. Lisäksi tehtaan ympäristövaikutukset on arvioitava ja yhtiön on hankittava rahoitus. Wittusen sanoo HS:lle, että rahoitusta on tarkoitus hankkia pääomamarkkinoilta ja ottamalla velkaa. Lopullinen päätös on hänen mukaansa tarkoitus tehdä viimeistään vuoden 2025 alussa.

HS kertoo, että tehtaan vuosikapasiteetti olisi 2,5 miljoonaa tonnia terästä vuodessa eli suurin piirtein sama kuin SSAB:n Raahen-tehtaan. Yhtiö arvioi tehtaan työllistävän 1 200 työntekijää.

HS:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut hankkeen erittäin lupaavaksi.