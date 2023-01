Husso, Saros ja Luukkonen torjuivat voitot NHL:ssä – Lehkonen ja Ristolainen tekivät maalin mieheen

Suomalaismaalivahdeista Detroit Red Wingsin Ville Husso, Nashville Predatorsin Juuse Saros ja Buffalo Sabresin Ukko-Pekka Luukkonen torjuivat joukkueilleen voitot jääkiekon NHL:ssä.

Husso torjui 28 kertaa, kun Red Wings voitti kotonaan San Jose Sharksin jatkoajalla 3–2. Saros ehti kiekon tielle 32 kertaa 2–1-kotivoitossa Winnipeg Jetsistä ja Luukkonen 25 kertaa 5–3-vierasvoitossa St. Louis Bluesista. Saros valittiin ottelun kolmostähdeksi.

Predators on voittanut neljä tuoreinta kotiotteluaan.

– On hienoa huomata, miltä joukkueemme näyttää, kun pelaamme oikealla tavalla, Predatorsin päävalmentaja John Hynes sanoi NHL:n kotisivuilla.

Saros on pelannut hienon kauden, mistä on todisteena, että hän on Colorado-hyökkääjä Mikko Rantasen kanssa ainoa suomalaispelaaja helmikuussa järjestettävässä NHL:n tähdistöottelussa.

Barkoville kaksi syöttöpistettä

Suomalaispelaajista maalinteossa onnistuivat Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen ja Philadelphia Flyersin Rasmus Ristolainen.

Lehkonen teki Suomen aikaa varhain keskiviikkona kauden 15. osumansa kotipelissä Washington Capitalsia vastaan, kun hän viimeisteli avauserässä 1–0-lukemat maalin edestä. Lehkonen on kerännyt kauden 43 ottelussaan pisteet 15+19=34.

Lehkosen osumaan antoi syötön Nathan MacKinnon, jolle piste oli NHL:n runkosarjassa uran 700:s. Avalanche vei ottelun nimiinsä 3–2 ja liitää kuuden pelin voittoputkessa.

Flyers-puolustaja Ristolainen teki maalin läheltä kauden toisen osumansa kotipelissä Los Angeles Kingsiä vastan. Osuma syntyi toisessa erässä ja vei Flyersin 3–2-johtoon. Kings voitti kamppailun jatkoajalla 4–3.

Florida Panthersin Aleksander Barkov keräsi kaksi syöttöpistettä vieraspelissä Pittsburgh Penguinsia vastaan. Kotijoukkue Penguins voitti ottelun jatkoajalla 7–6. Barkov on pelannut kuluvan kauden yli piste per peli -tahdissa, sillä hän on saalistanut 40 ottelussaan tehot 13+30=43.

Tapio Keskitalo