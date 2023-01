”Hyödyllisiä takaisinvaltauksessa”, sanoo tutkija lännen isosta Ukraina-avusta

Lännen aiempaa suuremmat tukipaketit Ukrainalle kertovat valmistautumisesta sodan seuraavaan vaiheeseen, arvioi johtava tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista.

– Ukrainalle luovutetaan tulivoimaa ja kykyä, jotka olisivat hyödyllisiä alueiden takaisinvaltauksessa, Pesu sanoo STT:lle.

Suomi ilmoitti yli 400 miljoonan euron uudesta aseavusta Ukrainalle perjantaina. Ilmoitettu arvo on kaksi kertaa suurempi kuin Suomen antamilla aiemmilla apupaketeilla yhteensä.

Torstaina myös Viro kertoi ennätyksellisen suuresta apupaketista. Viron ohella Tanska ja Ruotsi kertoivat esimerkiksi kenttätykkien ja Britannia puolestaan taistelupanssarivaunujen lahjoittamisesta.

Pesu arvioi, että tuoreista lahjoituksista voi olla hyötyä myös puolustautumisessa. Hän kuitenkin huomauttaa, että Ukrainan usein toistamana tavoitteena on vallata takaisin Venäjälle menettämänsä alueet.

– Kyllähän Ukraina suunnittelee toimintaa läheisten kumppanien kanssa. Jotain mahdollisia operaatioita ja tavoitteita varten noita paketteja osittain räätälöidään.

Aseapupaketin julkistuksen jälkeen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Twitterissä ”Ukrainan todellisia ystäviä” Sauli Niinistöä, pääministeri Sanna Marinia (sd.) ja muuta hallitusta.

Ei sisällä Leopardeja

Toisin kuin monet muut maat, Suomi ei yksilöinyt Ukrainalle toimittamaansa apua. Puolustusministeri Mikko Savolan (kesk.) mukaan Suomi toimittaa Ukrainaan raskasta aseistusta ja ampumatarvikkeita.

– Suomessa on pitkä perinne siitä, ettei Puolustusvoimien asioita kauheasti avata. Pääasia tässä on kai ollut se, ettei haluta paljastaa, mitä meillä on vähemmän kuin aiemmin, Pesu sanoo.

Puolustusministeriöstä tarkennetaan STT:lle paketin sisältöä vain sen verran, että lähetys ei sisällä Leopard-taistelupanssarivaunuja. Niiden tarjoamisesta Ukrainalle on keskusteltu halki Euroopan viime aikoina. Myös syytä aiempaa suurempaan arvoon kommentoidaan niukkasanaisesti.

– Moni maa on tehnyt tuntuvia, raskaita apupaketteja Ukrainalle. Suomi on tässä koordinaatiossa ja kansainvälisessä yhteistyössä mukana. Tämä paketti on valmisteltu Ukrainan toiveisiin ja puolustuskykyyn peilaten, ministeriöstä kerrotaan.

Avustuspaketti on kahdestoista, eli Suomi on lähettänyt Ukrainaan aseapua keskimäärin kerran kuukaudessa viime helmikuusta alkaen.

Ministeriöstä arvellaan, että tuorein paketti on niin iso, että seuraavalle avustuserälle ei välttämättä ole yhtä nopeasti tarvetta. Perään kuitenkin huomautetaan, että viime kädessä asia on kiinni poliittisesta tahdosta.

”Merkittävä sitoutuminen”

Uuden tukipaketin ohessa Suomen puolustusministeriö kertoi uudesta aiejulistuksesta Ruotsin kanssa.

Sen mukaan Suomi voi luovuttaa Ukrainalle materiaalia ja Ruotsi ilmaisee valmiutensa tarpeen mukaan auttaa Suomea. Puolustusministeriön mukaan osa nyt päätetystä aseavusta on mahdollista Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyön vuoksi.

Matti Pesun mukaan tuore julistus on osoitus Suomen ja Ruotsin välisen suhteen syvyydestä ja luottamuksesta.

– Ruotsilta se on aika merkittävä sitoutuminen, vaikka tässä ei mistään valtiosopimuksesta puhuta, hän sanoo.

Ilkka Hemmilä, Markku Uhari