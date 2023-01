Ilotulitteista koitui uutenavuotena 10 silmävammaa, joita yliopistollisissa sairaaloissa hoidettiin – ilotulitteita ammuttiin myös ihmisiä kohti

Ilotulitteet aiheuttivat jälleen useita vammoja uutenavuotena eri puolilla Suomea. Maan viidessä yliopistosairaalassa hoidettiin uudenvuodenyönä ainakin kymmentä ilotulitteiden aiheuttamaa silmävammaa.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) oli hoidossa yksi ilotulitteesta vakavan silmävamman saanut, kertoi Taysin päivystävä silmälääkäri Lilli Rantala STT:lle puolenpäivän jälkeen. Vamma tuli patatyyppisestä ilotulitteesta.

– Leikkaushoitoa vaativa vamma, Rantala kuvaili.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (Oys) silmälääkäri sai hoidettavakseen yhden mahdollisesti vakavan vamman, josta kuitenkin toivottavasti toivutaan ilman pysyvää haittaa, kertoo erikoislääkäri Tommi Kotkavaara.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) uudestavuodesta selvittiin yhdellä lievällä alaikäisen potilaan silmävammalla. Päivystävän silmälääkärin Juuso Hiltusen mukaan silmävammat alueella ovat vähentyneet viime vuosina.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) päivystävä silmälääkäri Teemu Hiltunen kertoi, että hänen tietojensa mukaan kaksi ihmistä on käynyt näyttämässä ilotulitteen aiheuttamaa silmävammaa Kysissä. Tapaukset ovat lieviä.

Helsingissä puolet koko maan silmävammoista

Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hus) silmätautien klinikalla on hoidettu viittä uudenvuodenyönä aiheutunutta silmävammaa, kertoi Husin silmäklinikan ylilääkäri Tero Kivelä puoliltapäivin sunnuntaina. Silmävammoista yksi oli keskivaikea ja neljä lievää. Lisäksi ennen uudenvuodenaattoa hoidettiin yhtä potilasta.

Vammoja saaneista yksi on alle 15-vuotias tyttö, yksi alle 18-vuotias poika ja loput neljä 20–25-vuotiaita miehiä. Neljä vammoja saaneista oli käsitellyt tulitetta ja yksi seurannut tulitusta lähietäisyydeltä. Yhdessä tapauksessa vamman syntytilanteesta ei ollut varmaa tietoa. Kaikki uudenvuodenyön potilaat asuvat Helsingissä.

Kivelän mukaan viime vuonna uudenvuodenpäivän keskipäivään mennessä hoidossa oli ollut kuusi potilasta.

Hus Akuutin ensihoidon ylilääkäri Markku Kuisma kertoi, että ilotulitevammoihin johtavat monet asiat.

– Suojavarusteita on käyttämättä, on varomattomuutta ja päihteitä. On useita tekijöitä, ei voi nostaa mitään yksittäistä, hän sanoo.

Vaikka se ei tiettävästi johtanut vammoihin, Kuisma kertoo huolestuneensa suuresti tapauksesta, jossa Helsingin uudenvuodenjuhlaan Kansalaistorilla osallistunut ihminen alkoi ampua ilotulitteita kohti väkijoukkoa.

– Sehän on hirvittävän vakava vaaratilanne ja holtittomampaa rakettien ampumista kuin aikaisemmin. Vaikka se ei ole ensihoidon asia vaan poliisin ja järjestyksenvalvonnan, meilläkin oltiin tästä kovin huolestuneita, hän sanoi.

Koronarajoitusten puuttuminen saattoi johtaa railakkaampaan juhlimiseen

Kuisman mukaan uusivuosi oli melko tavanomainen Hus Akuutin ensihoidon näkökulmasta. Alkoholimyrkytyksiä ja pahoinpitelyitä oli hieman enemmän kuin tavanomaisesti ja huono keli saattoi lisätä liukastumisvammoja, mutta puukotuksia tai ampumisia ei hänen vastuualueelleen osunut. Hän arveli, että koska uudenvuoden viettoa eivät pitkästä aikaa häirinneet koronarajoitukset, jotkut ihmiset saattoivat lisätä alkoholinkäyttöään ja juhlia railakammin.

– Mutta aika samantyyppistä kuin mitä odotettiin.

Juhlakansalta Kuisma toivoisi jatkossa lisää harkintaa siinä, milloin pitää soittaa hätänumeroon 112 ja milloin ongelmatilanteesta voisi selvitä maallikkokeinoin. Tällöin viranomaisten voimat voitaisiin käyttää vakavimpien tapausten nopeaan hoitamiseen.

– Jos vaikka kaatuessa saa haavan, joka edellyttää päivystyspolilla ompelua, pitäisi miettiä, saako ihmisen päivystykseen muutenkin kuin ambulanssilla, jos jalat kuitenkin kantavat. Omaa vastuunottoa ja tilannetajua kaivattaisiin, että saisimme nämä ruuhkahuiput hoidettua, Kuisma sanoi.

Hän kehottaa epävarmoissa tilanteissa soittamaan aluksi esimerkiksi Päivystysavun puhelinnumeroon 116 117, josta saa ammattilaisen arvion siitä, miten vakava oma ongelmatilanne on ja miten siinä kannattaa toimia. Palvelu toimii Suomessa Lapin ja Ahvenanmaan ulkopuolella.

Ilotulitteita tanssilattialla

Itä-Suomen poliisi kertoi, että uudenvuodenyönä nuori mies räjäytti ravintolan tanssilattian vieressä ilotulitteita Pohjois-Savossa Tahkolla. Mies räjäytti Piazza-ravintolan tanssilattian reunalla ensimmäisen ilotulitteen ennen puolta yötä. Mies onnistui poistumaan ravintolasta, mutta heti puolen yön jälkeen hän palasi paikalle.

Mies räjäytti jälleen ilotulitteen tanssilattian läheisyydessä ja yritti poistua paikalta, mutta järjestyksenvalvojat saivat hänet kiinni.

Räjähtänyt ilotulite aiheutti muutamalle ravintolan asiakkaalle lieviä vammoja.

Lapin poliisi kertoi, että Torniossa nuoret räjäyttelivät pieniä ilotulitteita liikekiinteistön sisällä ja poistuivat sen jälkeen paikalta. Meri-Lapin alueella ilotulitteita ammuttiin parvekkeelta sekä puistossa kohti ihmisiä.

Rovaniemellä poliisien tarvitsi puuttua rakettien ampumiseen vain muutamassa tapauksessa. Poliisilaitoksella yönsä vietti juopumuksen vuoksi aiempia vuosia harvempi eli runsaat kymmenen ihmistä.

Oulun poliisi hämmästeli tiedotteessaan alle 18-vuotiailta löytyneiden ilotulitteiden määrää. Ilotulitteita ammuttiin ihmisiä ja rakennuksia päin.

Ainakin yksi ihminen on loukkaantunut ilotulitteiden vuoksi, mutta poliisin tietojen mukaan vakavilta vammoilta on vältytty.

Raketteja kohti ihmisiä ja rakennuksia

Itä-Suomen poliisille ilmoituksia ilotulitteista tuli etenkin Etelä- ja Pohjois-Savossa, jossa raketteja kerrottiin ammutun muun muassa kohti ihmisiä ja rakennuksia.

Aamuviideltä Lounais-Suomen poliisi kertoi tiedotteessa, että kymmeniä ihmisiä oli sakotettu ilotulitteiden luvattomasta hallussapidosta tai niiden varomattomasta käsittelystä.

– Valitettavan useissa tapauksissa puuttumisen kohteena oli päihtynyt alaikäinen, tiedotteessa lisättiin.

Kaikkiaan yön aikana oli ollut poliisilaitoksen mukaan useita satoja hälytystehtäviä.

– Hälytysilmoituksista ylivoimaisesti suurin osuus koostui väkivallasta, häiriökäyttäytymisistä, ilotulitteiden aiheuttamista häiriöistä ja niiden varomattomasta ampumisesta, tiedotteessa kerrottiin.

Helsingin perinteinen ilotulitus peruttiin

Helsingissä uudenvuoden juhlinta näytti pelastustehtävien näkökulmasta hieman tavanomaista rauhallisemmalta, kertoi Helsingin kaupungin pelastuslaitos Twitterissä.

Pelastuslaitoksen mukaan Kansalaistorin perinteiseen uudenvuoden juhlaan osallistui noin 40 000 ihmistä, mikä on ennakoitua vähemmän. Tapahtuman järjestänyt Helsingin tapahtumasäätiö arvioi aiemmin tiedotteessaan, että tapahtumaan olisi osallistunut noin 50 000 juhlijaa.

Alkuillasta Helsingin keskustassa sijaitsevalla Kansalaistorilla järjestettiin lapsiperheiden tapahtuma ja loppuillasta konsertti. Kummankin tapahtuman loppuhuipentumiksi suunnitellut ilotulitukset jouduttiin perumaan kovan ja puuskittaisen tuulen vuoksi.

Helsingin kaupungin järjestämää uudenvuodenjuhlaa on järjestetty jo 1930-luvulta lähtien.

”Hulinaa riittää koko ajan”

Uudenvuoden juhlinnan yhteydessä on ollut ainakin Helsingissä ja Oulussa tavallista viikonloppua enemmän poliisitehtäviä. Sekä Helsingin että Oulun poliisista kerrottiin STT:lle kiirettä pitäneen vielä aamuyöstä neljän jälkeenkin.

– Kiirettä on pitänyt, ja kiirettä pitää edelleenkin. Viimeiset ravintolat ovat tässä purkaneet, ja erilaista tappelua on edelleen, Helsingin poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Janne Laukkanen kertoi aamuyöstä puoli viiden paikkeilla.

Poliisin mukaan rakettien ampuminen vähentyi Helsingissä merkittävästi sen jälkeen, kun kello tuli kaksi yöllä, mutta päihtymisestä aiheutuvia järjestyshäiriöitä oli sen sijaan Laukkasen mukaan runsaasti.

Poikkeuksellisia väkivallantekoja Helsingissä ei ole ollut, mutta pahoinpitelyn tunnusmerkistön täyttäviä tekoja on Laukkasen mukaan ollut hyvinkin paljon.

– Yleisellä tasolla voi sanoa, että poliisitehtävien määrän kannalta on normaalia viikonloppua vilkkaampi yö ollut. Hulinaa riittää koko ajan, Laukkanen kertoo.

Rakennuspaloja sammutettiin

Uudenvuodenyönä kerrottiin myös rakennuspaloista, joissa onnistuttiin kuitenkin välttymään henkilövahingoilta. Vuodenvaihteeseen sattui myös kaksi hälytystä suuresta rakennuspalosta.

Lapinjärven Heikin kylässä oli syttynyt myöhään lauantai-iltana tulipalo suuressa varastorakennuksessa. Alkuyöstä yhden aikoihin Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi, että palo oli saatu rajattua kattorakenteisiin. Pelastuslaitos joutui purkamaan rakenteita palon sammuttamiseksi, mutta omaisuusvahingot jäivät kohtuullisen pieniksi.

Helsingin Kannelmäessä pelastuslaitos oli puolestaan lähtenyt aamuyöstä sammuttamaan tulipaloa kaksikerroksisessa koulurakennuksessa, kertoi Helsingin pelastuslaitos Twitterissä. Paikalle kerrottiin alkuunsa lähetetyn 16 yksikköä.

Kymmenisen minuuttia myöhemmin pelastuslaitos kuitenkin kertoi, että rakennuspalo oli saatu nopeasti hallintaan ennen kuin se oli päässyt leviämään syvemmälle rakenteisiin. Pelastuslaitos tarkensi myöhemmin jatkotiedotteessa, että palo oli syttynyt luokkahuoneessa.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo oli ilmeisesti ilkivaltaisesti aiheutettu ja poliisi tutkii syttymissyytä.

Pohjois-Pohjanmaalla Lumijoella paloi asumaton parakkirakennus, jonka syttymissyy ei ole vielä selvillä. Asiasta kertoi Oulun poliisi tiedotteessaan.

Ylivieskassa paloi varastorakennus ja sen sisällä ollut traktori. Tämänkin tulipalon syttymissyytä selvitetään.

Arttu Mäkelä, Tapio Pellinen, Emmi Tilvis